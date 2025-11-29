फोन कॉल, फिरौती और बंधी हालत में तस्वीर... महिला टीचर के अपहरण की कहानी से फैली सनसनी

छत्तीसगढ़ में दुर्ग के भिलाई में एक महिला टीचर का फिल्मी अंदाज़ में अपहरण कर लिया गया. स्कूल जाने के लिए घर से निकली महिला जब ऑटो से ड्यूटी पर जा रही थी, तभी रास्ते में उनका किडनैप हो गया. कुछ ही घंटों बाद किडनैपर ने महिला के पति को फोन कर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी और बंधी हुई हालत में महिला की फोटो भेजी. अचानक सामने आए इस कॉल और तस्वीर ने पति और परिवार को दहशत में डाल दिया. घबराए पति ने तुरंत भिलाई के छावनी थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी.

परिजनों ने कहा कि रोज की तरह महिला अपने घर से भिलाई सेक्टर स्थित निजी स्कूल के लिए निकली थी. पति को तब शक हुआ, जब स्कूल प्रबंधन ने फोन कर कहा कि टीचर आज स्कूल नहीं पहुंचीं. तलाश शुरू ही हुई थी कि तभी महिला टीचर के मोबाइल से उसके पति के पास एक कॉल आया.

फोन पर मौजूद किडनैपर ने साफ कहा कि हमने तुम्हारी पत्नी को किडनैप किया है, 5 लाख रुपये लाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा. किडनैपर ने सबूत के तौर पर महिला की एक फोटो भी भेजी, जिसमें वह बंधी हुई दिखाई दे रही थी.

इस मामले की शिकायत मिलते ही दुर्ग पुलिस एक्टिव हुई. एसीसीयू टीम और छावनी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तकनीकी और मानवीय संसाधनों के आधार पर जांच शुरू की. कुछ ही घंटों में पुलिस एक संदेही ऑटो चालक तक पहुंच गई, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. संदेही की निशानदेही पर पुलिस ने महिला टीचर को सकुशल बरामद कर लिया.

महिला को सुरक्षित पाकर परिवार ने राहत की सांस ली. जांच में शुरुआती तौर पर पता चला कि महिला को ऑटो चालक ने ही किडनैप किया था. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि घटना सिर्फ फिरौती के लिए रची गई थी या इसके पीछे कोई और कारण भी थे. महिला और आरोपी ऑटो चालक दोनों से पूछताछ जारी है.

भिलाई दुर्ग के एएसपी शहर सुखनंदन राठौर ने कहा कि छावनी थाना क्षेत्र में महिला टीचर के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तुरंत टीमें लगाई गईं. एक संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसके बताए स्थान से महिला को सकुशल बरामद किया गया है. प्राथमिक जांच में कई बिंदु संदेह के दायरे में आए हैं, जिनकी जांच की जा रही है.

एएसपी.सुखनंदन राठौर ने कहा कि दुर्ग के छावनी थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी को किसी ने किडनैप कर लिया है और पांच लाख रुपये की मांग की जा रही है. तत्काल हमारी एसीसीयू और छावनी थाने की टीम ने जांच शुरू की और एक संदेही को हिरासत में लिया. उसके द्वारा बताए गए स्थान से महिला को सकुशल बरामद किया गया. महिला के बयान दर्ज कर जांच की जांच रही है. महिला कैंप-1 की रहने वाली है और प्राइवेट स्कूल में जाब करती है.

