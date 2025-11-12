'तेरे पिता को मार दी हूं, डेडबॉडी सूटकेस में है', महिला ने पति को मारा, फिर बेटी को फोन कर बताया

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां मुंबई से लौटी एक पत्नी मंगरीता ने अपने पति संतोष भगत उम्र (43), निवासी भिंजपुर गांव की हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने शव को कंबल में लपेटकर एक ट्रॉली बैग में छिपा दिया और अपनी बेटी को फोन पर अपराध की जानकारी दी.

और पढ़ें

हत्या के बाद सूटकेस में डाला शव

जानकारी के मुताबिक संतोष भगत और पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. मंगलवार को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद पत्नी ने लोहे के हथौड़े से पीट- पीट कर पति की हत्या कर दी. उसके बाद आरोपी पत्नी ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में रहने वाली अपनी मंझली बेटी को फोन किया और बताया कि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी है. शव को सूटकेस में डालकर घर में रख दी हूं.

यह भी पढ़ें: बालाघाट: प्रेम प्रसंग में खौफनाक हत्या, युवक ने बीच चौराहे पर युवती को गला रेतकर मार डाला

मां की बात सुनकर घबराई बेटी अपने पति के साथ भिंजपुर गांव पहुंची और बड़े पिता विनोद मिंज को पूरी बात बताई. विनोद मिंज ने तत्काल दुलदुला पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संतोष भगत के घर की तलाशी ली. घर के अंदर से लाल रंग का एक ट्रॉली बैग बरामद हुआ. जिसे खोलने पर संतोष भगत का शव मिला.

Advertisement

शव को कंबल से ढंका गया था. मृतक के मुंह और हाथों पर खून के निशान मिले हैं, जिससे आशंका है कि किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है. मृतक के परिजनों ने बताया की मृतक की पत्नी मुंबई में काम करती है और कुछ दिन पहले ही गांव लौटी थी. घटना को अंजाम देने के बाद वह मुंबई भाग गई.

एसएसपी ने क्या?

SSP जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि दुलदुला थाना क्षेत्र के भींजपुर निवासी प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनके छोटे भाई 43 वर्षीय संतोष भगत की हत्या कर दी गई. हत्या को पत्नी ने ही अंजाम दिया है. शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. घटना स्थल पर जाने से पता चला कि डेडबॉडी को सूटकेस में डाल कर कंबल से ढंक दिया गया था.

---- समाप्त ----