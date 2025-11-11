scorecardresearch
 

बालाघाट: प्रेम प्रसंग में खौफनाक हत्या, युवक ने बीच चौराहे पर युवती को गला रेतकर मार डाला

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने दिनदहाड़े युवती की बेरहमी से हत्या कर दी. बैहर थाना क्षेत्र के आमगांव में युवक ने 22 वर्षीय शीतल उर्फ रितु भंडारकर का गला रेतकर कत्ल कर दिया. हत्या के बाद आरोपी मौके पर ही बैठा रहा. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

बीच सड़क प्रेमिका की गला रेतकर हत्या (Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सोमवार सुबह एक दर्दनाक वारदात हुई. प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने दिनदहाड़े बीच चौराहे पर युवती की बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना बैहर थाना क्षेत्र के आमगांव गांव की है, जहां सुबह करीब 10 बजे लोगों के सामने यह सनसनीखेज घटना घटी.

जानकारी के अनुसार मृतका का नाम शीतल उर्फ रितु भंडारकर बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी और वह आमगांव की ही रहने वाली थी. शीतल बैहर की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में काम करती थी. रोज की तरह वह सोमवार को भी काम के लिए घर से निकली थी, लेकिन जैसे ही वह गांव के चौराहे पर पहुंची, वहां पहले से मौजूद आरोपी रोशन सार्वे से उसकी किसी बात को लेकर बहस हो गई.

प्रेमिका को गला रेतकर उतारा मौत के घाट

बहस के कुछ ही मिनटों में स्थिति बिगड़ गई और आरोपी युवक ने तेज धारदार चाकू से शीतल का गला रेत दिया. वारदात के बाद आरोपी ने मृतका का सिर अपने पैरों पर रखकर कुछ देर तक वहीं बैठा रहा. यह दृश्य देखकर गांव में दहशत फैल गई और लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक शीतल की मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार 

घटना की जानकारी मिलते ही बैहर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदर्शकांत शुक्ला ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- अतुल वैद्य
