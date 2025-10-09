AI से 36 छात्राओं की अश्लील तस्वीरें बनाने वाले छात्र के खिलाफ FIR, आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज

रायपुर के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) में एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल कर छात्राओं की अश्लील तस्वीरें बनाने के मामले में बड़ा कदम उठाया गया है. संस्थान की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने आरोपी छात्र सैयद रहीम अदनान अली के खिलाफ राखी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है.

पुलिस ने इस मामले में आरोपी छात्र के खिलाफ आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं और अन्य कानूनों के तहत केस दर्ज किया है. जांच में सामने आया कि आरोपी छात्र ने अपनी 36 सहपाठी छात्राओं की तस्वीरों को एआई टूल्स की मदद से मॉर्फ कर अश्लील तस्वीरों में बदल दिया था.

आरोपी छात्र के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज

सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने इन तस्वीरों को डिजिटल माध्यम से तैयार किया था, जिसके बाद यह मामला सामने आने पर कॉलेज प्रशासन ने तुरंत आंतरिक जांच शुरू की. जांच में दोषी पाए जाने के बाद संस्थान ने पूरा मामला पुलिस को सौंप दिया.

पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया

पुलिस अब आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि तस्वीरों को कहीं साझा तो नहीं किया गया. फिलहाल आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और मामले की जांच जारी है.



