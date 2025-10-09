scorecardresearch
 

Feedback

AI से 36 छात्राओं की अश्लील तस्वीरें बनाने वाले छात्र के खिलाफ FIR, आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज

छत्तीसगढ़ के IIIT रायपुर में एआई तकनीक से छात्राओं की अश्लील तस्वीरें बनाने के मामले में बड़ा अपडेट आया है. संस्थान की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के बाद आरोपी छात्र सैयद रहीम अदनान अली के खिलाफ राखी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपी पर आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ है.

Advertisement
X
अश्लील फोटो बनाने वाले छात्र के खिलाफ FIR दर्ज (Photo: Representational)
अश्लील फोटो बनाने वाले छात्र के खिलाफ FIR दर्ज (Photo: Representational)

रायपुर के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) में एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल कर छात्राओं की अश्लील तस्वीरें बनाने के मामले में बड़ा कदम उठाया गया है. संस्थान की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने आरोपी छात्र सैयद रहीम अदनान अली के खिलाफ राखी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है.

पुलिस ने इस मामले में आरोपी छात्र के खिलाफ आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं और अन्य कानूनों के तहत केस दर्ज किया है. जांच में सामने आया कि आरोपी छात्र ने अपनी 36 सहपाठी छात्राओं की तस्वीरों को एआई टूल्स की मदद से मॉर्फ कर अश्लील तस्वीरों में बदल दिया था.

आरोपी छात्र के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज

सम्बंधित ख़बरें

Misuse of AI: Student Creates Pornographic Images
AI का गलत इस्तेमाल: छात्र ने छात्राओं की अश्लील तस्वीरें बनाईं, मचा हड़कंप! 
cyber crime
AI से लड़की की अश्लील तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर डालीं...पुलिस के हत्थे चढ़ा एक्स-बॉयफ्रेंड  
Representative Image
लखनऊ: युवती की अश्लील तस्वीरें और वीडियो वायरल, बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त पर एफआईआर 
AI से बनाई लड़की की अश्लील तस्वीरें, ब्लैकमेल कर किया गैंगरेप 
AI जेनरेटेड (सांकेतिक तस्वीर).
प्रेमी ने सोशल मीडिया पर वायरल की अश्लील तस्वीरें, परिजनों ने पीटा, फिर... 

सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने इन तस्वीरों को डिजिटल माध्यम से तैयार किया था, जिसके बाद यह मामला सामने आने पर कॉलेज प्रशासन ने तुरंत आंतरिक जांच शुरू की. जांच में दोषी पाए जाने के बाद संस्थान ने पूरा मामला पुलिस को सौंप दिया.

पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया

पुलिस अब आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि तस्वीरों को कहीं साझा तो नहीं किया गया. फिलहाल आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और मामले की जांच जारी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement