सारंगढ़-बिलाईगढ़ में बारिश का कहर, तेज बहाव में बह गई कार, तीन लोगों ने कूदकर बचाई जान, Video

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया. विक्रमपाली के पास नाला पार करते समय एक कार तेज बहाव में बह गई. कार में सवार तीन लोगों ने खिड़की खोलकर छलांग लगाई और तैरकर जान बचाई. प्रशासन ने लोगों से नदियों और नालों के बहाव को पार न करने की अपील की है.

नाले में बह गई कार (Photo: Screengrab)
छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. नदी-नाले उफान पर हैं और कई जगह सड़कों का पता तक नहीं चल रहा. बरमकेला ब्लॉक के विक्रमपाली के पास सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया.

जानकारी के अनुसार, उड़ीसा से आ रही एक स्विफ्ट कार में तीन लोग सवार थे. कार सवारों ने नाला पार करने की कोशिश की, जबकि पानी पुल के ऊपर से बह रहा था. तेज बहाव में कार अचानक बेकाबू होकर बहने लगी. देखते ही देखते कार पानी में तिनके की तरह बहने लगी.

पानी के तेज बहाव में बह गई कार

स्थिति गंभीर होती देख कार में बैठे तीनों लोगों ने हिम्मत दिखाई. उन्होंने खिड़की का शीशा खोला और बहाव में छलांग लगाई. तीनों ने तैरकर किसी तरह किनारे पहुंचकर अपनी जान बचाई. अगर थोड़ी देर की देरी होती तो यह हादसा बड़ा रूप ले सकता था.

स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में लगातार बारिश से कई पुल-पुलिया डूब चुके हैं और कई गांवों का संपर्क टूट गया है. जिला प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि बहाव के दौरान नाले-नदियों को पार करने की कोशिश न करें. 

लगातार बारिश से कई पुल-पुलिया डूबे

प्रशासन ने बताया कि जरूरत पड़ने पर राहत दल तैनात किए जाएंगे. इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत है और लोग सतर्कता बरत रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरें और वीडियो तेजी से फैल रहे हैं.

TOPICS:

लेटेस्ट

