scorecardresearch
 

Feedback

'आई लव मोहम्मद' और 'सिर तन से जुदा' के नारे पर जानें क्या बोले- धीरेंद्र शास्त्री

आई लव मोहम्मद पोस्टरों पर बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, आई लव महाकाल भी बुरा नहीं है, लेकिन सर तन से जुदा वाली सोच बर्दाश्त नहीं होगी. शास्त्री ने पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान की स्थिति और हिंदुओं को सतर्क रहने का संदेश भी दिया.

Advertisement
X
बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री. (File Photo: ITG)
बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री. (File Photo: ITG)

पूरे देश में आई लव मोहम्मद के पोस्टरों को लेकर विवाद हो रहा है. कई शहरों में यह पोस्टर लगाए गए थे, जिन पर अलग-अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आईं. मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रशासन ने इन पोस्टरों को हटाने की सख्त कार्रवाई भी की. इसी मुद्दे पर बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है.

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना गलत नहीं है, जैसे आई लव महाकाल कहना भी बुरा नहीं है. लेकिन जो लोग सर तन से जुदा करने की धमकी देते हैं, वह कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.  उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी को हिंदू त्योहारों या परंपराओं पर निशाना बनाने का हक नहीं है.

आई लव मोहम्मद कहना गलत नहीं

सम्बंधित ख़बरें

Controversy over I Love Mohammad, treatment continues in UP.
यूपी में "आई लव मोहम्मद" पर बवाल, प्रवक्ताओं में वार-पलटवार  
Politics heats up in UP over I Love Muhammad posters, police on alert.
यूपी में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर पर बवाल, कानपुर से बरेली तक तनाव 
The I Love Mohammed controversy in Bareilly raises questions on police action.
'I love Modi बोलने पर दिक्कत नहीं तो...', आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले ओवैसी 
Rumors about I Love Mohammad, youth in jail, what is the whole matter?
'आई लव मोहम्मद' के मुद्दे पर कैसे फैली अफवाह? देखें रिपोर्ट 
Controversy over I Love Mohammad poster, mastermind arrested!
'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद! यूपी में बवाल, देश भर में फैलने की साजिश? 

अपने बयान में धीरेंद्र शास्त्री ने पाक अधिकृत कश्मीर का भी जिक्र किया और कहा कि हम पाक अधिकृत अपनी जमीन लेकर रहेंगे. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि यह सही समय है और पाकिस्तान में चल रहे हालात को देखते हुए भगवान से बुद्धि देने की प्रार्थना करनी चाहिए.

आई लव महाकाल कहना भी बुरा नहीं

शास्त्री ने यह भी कहा कि वह पाकिस्तान में शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं. साथ ही पाकिस्तान को संदेश दिया कि अगर देश संभल नहीं रहा है तो भारत में घर वापसी कर लो. उन्होंने हिंदुओं से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि पीछे से दिए जा रहे बयानों और धमकियों को गंभीरता से लेना होगा. धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान धार्मिक सद्भाव, राजनीतिक बयानबाजी और सीमाई मुद्दों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement