बस्तर में PAN कार्ड स्कैम, CRPF जवान के नाम पर बनाई फर्जी कंपनी, 10.51 करोड़ का कर दिया लेनदेन

बस्तर में एक बड़ा वित्तीय फर्जीवाड़ा सामने आया है. अज्ञात ठगों ने सेवारत CRPF जवान के PAN कार्ड का गलत इस्तेमाल कर उनके नाम पर फर्जी कंपनी खोल दी और 10.51 करोड़ रुपये का व्यापार कर डाला. मामला तब सामने आया जब जवान को आयकर विभाग से भारी टैक्स नोटिस मिला. पुलिस और साइबर सेल जांच में जुटे हैं.

PAN कार्ड का फर्जीवाड़ा कर खोल दी फर्जी कंपनी (Photo: Representational)
PAN कार्ड का फर्जीवाड़ा कर खोल दी फर्जी कंपनी (Photo: Representational)

बस्तर जिले में एक चौंकाने वाला कार्ड स्कैम सामने आया है. यहां अज्ञात जालसाजों ने एक सेवारत CRPF जवान के PAN कार्ड का दुरुपयोग करते हुए उनके नाम पर फर्जी कंपनी बना ली और करोड़ों रुपये का व्यापार कर दिया. यह पूरा मामला तब खुला जब जवान को आयकर विभाग की ओर से भारी टैक्स नोटिस मिला.

जानकारी के अनुसार, जवान विशेष कुमार कश्यप ग्राम छिनारी पटेल पारा, थाना बकावंड के निवासी हैं. उन्होंने हाल ही में जगदलपुर आयकर विभाग का नोटिस प्राप्त किया. नोटिस में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में उनके नाम से एक कंपनी ने 10.51 करोड़ रुपये का लेनदेन किया है. जवान ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी कोई कंपनी नहीं खोली और न ही किसी व्यापार में जुड़े हैं.

CRPF जवान के PAN कार्ड का गलत इस्तेमाल 

मामले को गंभीरता से लेते हुए बकावंड थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी है. पुलिस को शक है कि यह साइबर क्राइम से जुड़ा मामला है, जिसमें पहचान चुराकर सरकारी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया है.

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस

साइबर सेल प्रभारी गीतिका साहू ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि कलकत्ता स्थित एक कंपनी ने जवान के PAN कार्ड का उपयोग करते हुए भारी लेनदेन किया है. फिलहाल पुलिस ने उस कंपनी से दस्तावेजों की जानकारी मांगी है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है. इस घटना के बाद क्षेत्र में लोगों को अपने दस्तावेज सुरक्षित रखने की सलाह दी जा रही है.

