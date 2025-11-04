scorecardresearch
 

लोको पायलट ने इग्नोर किया था रेड सिग्नल... छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी हादसे की वजह क्या?

MEMU पैसेंजर ट्रेन ने मंगलवार दोपहर मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी. यह हादसा बिलासपुर स्टेशन के पास शाम करीब 4 बजे हुआ. टक्कर इतनी भीषण थी कि पैसेंजर ट्रेन का एक कोच मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया. रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं.

MEMU ट्रेन का चालक संभवतः सिग्नल पर रुक नहीं सका और ट्रेन सीधे मालगाड़ी से जा टकराई. (Photo- ITG)
MEMU ट्रेन का चालक संभवतः सिग्नल पर रुक नहीं सका और ट्रेन सीधे मालगाड़ी से जा टकराई. (Photo- ITG)

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार शाम हुए भीषण रेल हादसे के बाद जांच अब इस दिशा में केंद्रित हो गई है कि MEMU लोकल ट्रेन ने आखिर सिग्नल क्यों तोड़ा. प्रारंभिक जांच में जो संकेत मिले हैं, वे बताते हैं कि ट्रेन ने निर्धारित सिग्नल पार कर दिया और सामने खड़ी मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई. यही वजह इस दुर्घटना की प्रमुख मानी जा रही है.

दरअसल, मंगलवार दोपहर MEMU पैसेंजर ट्रेन ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी. यह हादसा बिलासपुर स्टेशन के पास शाम करीब 4 बजे हुआ. इस टक्कर में 6 यात्रियों की मौत हो गई है जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं. टक्कर इतनी भीषण थी कि पैसेंजर ट्रेन का एक कोच मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया.

ओवरशूटिंग बना हादसे का कारण

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के सूत्रों ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसे का कारण MEMU ट्रेन का सिग्नल ओवरशूट करना प्रतीत होता है. रेलवे के ऑपरेशन विभाग के मुताबिक, जब ट्रेन बिलासपुर स्टेशन के पास पहुंची, उस वक्त सामने वाली लाइन पर एक मालगाड़ी पहले से खड़ी थी. MEMU ट्रेन का चालक संभवतः सिग्नल पर रुक नहीं सका और ट्रेन सीधे मालगाड़ी से जा टकराई.

यह भी पढ़ें: LIVE: छत्तीसगढ़ में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी पैसेंजर ट्रेन, 6 यात्रियों की मौत-दर्जनभर घायल

ब्रेक फेलियर या मानवीय त्रुटि?

जांच टीम अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सिग्नल ओवरशूट होने के पीछे तकनीकी खामी थी या मानवीय गलती. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि MEMU ट्रेनों में आधुनिक सिग्नलिंग और ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जिससे इस तरह की चूक कम ही होती है. फिर भी, हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड कितनी थी और क्या ब्रेकिंग सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा था, इसकी जांच की जा रही है.

एक अधिकारी ने बताया, “अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि लोको पायलट की गलती थी या सिस्टम फेलियर. हादसे का विश्लेषण किया जा रहा है.”

टक्कर के बाद अफरातफरी, जांच टीम सक्रिय

टक्कर के बाद बिलासपुर स्टेशन यार्ड में अफरातफरी मच गई. राहत और बचाव टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. छह यात्रियों की मौत और दर्जनभर के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है. मौके पर रेलवे के उच्च अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद हैं.

घटना के बाद रेलवे ने सिग्नलिंग सिस्टम की समग्र जांच के आदेश दिए हैं. यह भी देखा जा रहा है कि क्या MEMU ट्रेन के चालक को सही सिग्नल जानकारी समय पर मिली थी या नहीं.

