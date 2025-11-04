LIVE: छत्तीसगढ़ में मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी पैसेंजर ट्रेन, 6 की मौत, गैस कटर की मदद से निकाले जा रहे फंसे यात्री

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार दोपहर एक रेल हादसा हो गया, जब एक MEMU पैसेंजर ट्रेन का कोच मालगाड़ी से टकरा गया. यह हादसा बिलासपुर स्टेशन के पास शाम करीब 4 बजे हुआ. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, इस टक्कर में 6 यात्रियों की मौत हो गई है जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं. टक्कर इतनी भीषण थी कि पैसेंजर ट्रेन का एक कोच मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया.

ट्रेन में फंसे लोगों को गैस कटर की मदद से बाहर निकाला जा रहा है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि अभी लोग ट्रेन में फंसे हैं. गैस कटर मशीन लगाकर उन्हें निकाला जा रहा है.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. दक्षिण पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. उनके साथ मंडल रेल प्रबंधक भी मौजूद हैं.

सिग्नल तोड़ने से हुआ हादसा

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे की वजह MEMU ट्रेन का सिग्नल पार करना (ओवरशूट) बताया जा रहा है. बताया गया है कि ट्रेन ने निर्धारित सिग्नल तोड़ दिया और सामने खड़ी एक मालगाड़ी के पीछे जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि MEMU ट्रेन का एक कोच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि MEMU लोकल ट्रेन ने सिग्नल ओवरशूट किया, जिसके कारण वह खड़ी मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई.

रूट पर परिचालन ठप

रेलवे ने कहा है कि घटना के कारणों की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है और तकनीकी विशेषज्ञ मौके पर मौजूद हैं. स्टेशन के आसपास रेल यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ, लेकिन स्थिति को सामान्य करने के प्रयास जारी हैं. रेलवे ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. रेल सुरक्षा आयुक्त बिलासपुर ट्रेन दुर्घटना की जांच करेंगे.

टक्कर के कारण ओवरहेड वायर और सिग्नल सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे रूट पर परिचालन ठप हो गया है. कई ट्रेनों को रद्द या डायवर्ट किया गया है. फिलहाल रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें.

रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने हादसे के बाद यात्रियों और परिजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. ये नंबर यात्रियों की जानकारी और सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे.

चंपा जंक्शन: 808595652

रायगढ़: 975248560

पेंड्रा रोड: 8294730162

इसके अलावा घटना स्थल पर भी दो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं, जिन पर कॉल करके परिजन और यात्री मदद प्राप्त कर सकते हैं. वे नंबर 9752485499 और 8602007202 हैं.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

