छत्तीसगढ़: बिलासपुर में पुजारी की हत्या, अफेयर के चलते महिला के पति ने उतारा था मौत के घाट... 5 गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सब्जी वाले की पत्नी के साथ अफेयर चलाना पुजारी को बेहद महंगा पड़ा. जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है. फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में 12 घंटे के भीतर एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 30 साल के पुजारी की हत्या करने के लिए महिला के पति ने रात में प्लान बनाया था. जिसमें एक नाबालिग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
12 घंटे के भीतर कैसे पकड़े गए आरोपी?
पुजारी की बेरहमी से हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे थे. लिहाजा पुलिस ने उस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर कार्रवाई शुरू की. हालांकि पुलिस ने पहले ही इस बात का पता लगा लिया था कि पुजारी जागेश्वर पाठक उर्फ मोटू का गांव में रहने वाली एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था.
ऐसे में पुलिस ने बिना देर किए उक्त महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की और पूरा मामला खुल गया. महिला ने बताया कि उसके प्रेम प्रसंग की वजह से उसका पति काफी नाराज था. ऐसे में दोनों के बीच सामाजिक समझौता से तलाक हो चुका था. वहीं, हत्याकांड के बाद से ही महिला का पति घर से फरार था.
लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले सुरेश धुरी के रिश्तेदार मुकेश धुरी (23) को मुंगेली जिले के जरहागांव क्षेत्र के अमौरा से पकड़ा. पूछताछ करने पर उसने बताया कि सुरेश धुरी समेत पांच लोगों ने मिलकर पुजारी को सस्पेंशन पाइप और ईंट से मारकर हत्या कर दी.
सबसे पहले मां ने देखी बेटे की लाश
परसाकांपा गांव निवासी जागेश्वर पाठक उर्फ मोटू (30) गांव के ही पाठ बाबा मंदिर का पुजारी था. वो मंदिर में ही रहता था. रोजाना की तरह रविवार सुबह 6 बजे उसकी मां बेटे जागेश्वर को चाय देने मंदिर पहुंची. इस दौरान उसने मंदिर के बाहर बेटे की खून से लथपथ लाश देखी तो चिल्लाने लगी. जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को देखते हुए यह साफ अनुमान लगा लिया कि यह हत्या गहरी रंजिश की वजह से हुई है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताई हत्याकांड की कहानी
एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि पुजारी जागेश्वर पाठक मंदिर के खेत को सब्जी व्यापारी सुरेश धुरी (35) को अधिया पर दिया था. सुरेश और उसकी पत्नी उसमें फसल उगाते थे. इस दौरान पुजारी और सुरेश की पत्नी के बीच अवैध संबंध बन गया. जिसकी वजह से सुरेश ने पुजारी की हत्या कर दी.
हत्याकांड से पहले सुरेश ने पुजारी को दी थी धमकी
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपनी पत्नी और पुजारी के बीच इस सफेद संबंध की पूरी जानकारी होने पर सुरेश ने अपनी पत्नी को मना किया और पुजारी को भी समझाया था. लेकिन दोनों के बीच बातचीत चलती रही. जिससे सुरेश ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया. करीब 6 महीने पहले उससे सामाजिक तलाक भी हो गया था.
नई बाइक की पूजा करने के बहाने पुजारी को बुलाया था बाहर
एएसपी अर्चना झा ने बताया कि सबसे पहले सुरेश धुरी का रिश्तेदार मुकेश धुरी (23) को मुंगेली जिले के जरहागांव क्षेत्र के अमौरा से पकड़ा गया. सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि सुरेश धुरी समेत पांच लोगों ने मिलकर पुजारी को सस्पेंशन पाइप और ईंट से मारकर मौत के घाट उतारा था. पुजारी की हत्या करने से पहले उन्होंने एक नई बाइक खरीदने की कहानी बनाई और पूजा करने के लिए पुजारी को बाहर बुलाया. पहले पुजारी ने रात की वजह से पूजा करने से इनकार कर दिया था. लेकिन बाद में थोड़ी मिन्नत करने के बाद वह मान गया.
धमतरी से पकड़ा गया हत्यारा पति
पुलिस की टीम मुख्य आरोपी सुरेश धुरी के ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी. घटना की रात करीब 9 बजे उसका लोकेशन गांव में मिला था. उसके रिश्तेदारों से पूछताछ में पता चला कि वो धमतरी भाग गया है. जिस पर एसएसपी रजनेश सिंह ने धमतरी एसपी को कॉल किया और उनकी टीम की मदद से मुख्य आरोपी सुरेश धुरी पकड़ लिया गया. जबकि पुलिस ने पहले ही उनके तीन सहयोगी आरोपी मुकेश धुरी, हेमकुमार धुरी और धनराज बंदे को पकड़ लिया था.