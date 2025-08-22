scorecardresearch
 

छत्तीसगढ़: आंगनवाड़ी में खेल रही मासूम पर DJ का पाइप गिरने से मौत, ऑपरेटर गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 साल की बच्ची की मौत के मामले में डीजे ऑपरेटर रोशन देवांगन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. घटना 14 अगस्त को तब हुई जब आंगनबाड़ी में बच्ची खेल रही थी और वहां रखी लोहे की भारी रॉड उसके सिर पर गिर गई. बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पर लापरवाही से मौत का केस दर्ज हुआ.

डीजे ऑपरेटर गिरफ्तार. (Representative photo)
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां तीन वर्षीय मासूम बच्ची की मौत उस समय हो गई, जब डीजे पार्टी के सामान में इस्तेमाल होने वाला भारी लोहे का पाइप अचानक उसके ऊपर गिर पड़ा. पुलिस ने मामले में लापरवाही बरतने वाले डीजे ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के अनुसार, घटना 14 अगस्त को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तालापारा इलाके में स्थित राजीव गांधी शिक्षा मिशन स्कूल परिसर में बने आंगनवाड़ी केंद्र में हुई. मृत बच्ची की पहचान मुस्कान महिलांगे के रूप में हुई है. वह अन्य बच्चों के साथ आंगनवाड़ी में खेल रही थी, तभी डीजे संचालक रोशन देवांगन द्वारा बिना अनुमति रखे गए ‘धुमाल’ (संगीत पार्टी में इस्तेमाल होने वाला लोहे का पाइप) अचानक गिर पड़ा और मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई.

घटना के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हुई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्ची के परिजनों और गवाहों के बयान दर्ज किए. इसके आधार पर आरोपी रोशन देवांगन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1), 3(5) (लापरवाही से मौत का कारण बनने) के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया.

अधिकारियों ने आरोपों को किया खारिज

पुलिस अधिकारियों ने आरोपों को खारिज किया कि मामले को दबाने या कार्रवाई में देरी की गई. उन्होंने स्पष्ट किया कि घटना के दिन ही केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी. एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था. साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को पूरे मामले की जानकारी भेज दी गई है. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की जांच जारी है.

