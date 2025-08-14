दुर्ग की बेटी अस्मी खरे को राष्ट्रपति भवन से मिला खास न्योता, 15 अगस्त को 'एट होम' रिसेप्शन में होंगी शामिल

Chhattisgarh News: दुर्ग जिले के भिलाई की प्रतिभाशाली छात्रा अस्मी खरे ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. उन्हें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'एट होम' स्वागत समारोह में भाग लेने के लिए विशेष निमंत्रण भेजा है. छत्तीसगढ़ से केवल अस्मी का चयन हुआ है. यह निमंत्रण उन चुनिंदा युवाओं को दिया जाता है, जिन्होंने देश के तकनीकी या सामाजिक विकास में असाधारण योगदान दिया हो.

अस्मी खरे भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT) दुर्ग की कंप्यूटर साइंस की छात्रा हैं. उन्हें यह सम्मान स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 में उनकी टीम 'कोडिंग विजार्ड' के शानदार प्रदर्शन के लिए मिला है.

इस टीम ने सार्वजनिक उपक्रम गेल इंडिया के लिए जियो-लोकेशन आधारित अटेंडेंस सिस्टम विकसित किया था. यह सिस्टम विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है, जहां इंटरनेट की उपलब्धता सीमित होती है.

यह प्रणाली कर्मचारियों की उपस्थिति ऑफलाइन मोड में दर्ज करने में सक्षम है और आपात स्थिति में त्वरित रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करती है.

अस्मी खरे के परिवार में खुशी का माहौल.

टीम कोडिंग विजार्ड में अस्मी के साथ यशवर्धन सिंह, विपिन कुमार गौतम, प्रथम साहू, मयंक देशलहरा और जतिन कुंजाम जैसे मेधावी छात्र शामिल थे. इन युवाओं की नवाचारी सोच और तकनीकी दक्षता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है.

अस्मी खरे का बयान:

''मैं BIT दुर्ग में पढ़ती हूं. मुझे स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए राष्ट्रपति महोदया से 'एट होम' कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है. दिसंबर 2024 में हमारी कॉलेज की टीम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में शामिल हुई थी, जहां गेल इंडिया ने हमें एक समस्या दी थी. हमने उसका समाधान निकाला और हमारी टीम विजेता बनी. हम NIT श्रीनगर गए थे. मैं टीम लीडर थी और इस उपलब्धि के लिए मुझे निमंत्रित किया गया है. मैं बहुत खुश हूं और राष्ट्रपति भवन में अन्य लोगों से मिलने के लिए उत्साहित हूं. छत्तीसगढ़ से मैं एकमात्र चुनी गई हूं.''

