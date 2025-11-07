यूट्यूब पर देखा प्रमोशन वीडियो, फिर दुकान में लगा दी सेंध… कैश को छोड़ा, 25 लाख के मोबाइल लेकर फरार चोर

छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर शहर के गुदड़ी बाजार में स्थित मोबाइल दुकान में चौंकाने वाली घटना हुई है. पुलिस का कहना है कि चोरी की इस घटना में लगभग 25 लाख रुपये के मोबाइल चोरी हो गए. चोरी का तरीका बेहद शातिराना था. दुकान के मालिक द्वारा यूट्यूब पर किए गए प्रमोशन वीडियो को देखकर चोरों ने पूरी प्लानिंग की थी. वीडियो को देख चोरों ने दुकान के अंदरूनी हिस्से, स्टॉक और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. इसके बाद रात के समय घटना को अंजाम दे दिया.

और पढ़ें

चोरी की सूचना के बाद मौके पर जांच करने गई पुलिस ने बताया कि चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार में छेद किया और एंट्री की. दुकान के काउंटर का ताला और सेफ सुरक्षित थे, कैश भी रखा रहा. चोर सिर्फ महंगे मोबाइल ले गए, वहीं करीब 5 लाख के मोबाइल दुकान में छोड़ गए.

यहां देखें Video

इस चोरी की घटना का खुलासा सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हुआ. फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर कैसे दुकान में एंट्री करता है और किस रास्ते से बाहर निकलता है. पुलिस ने इस मामले को लेकर हर एंगल से जांच शुरू कर दी है और जल्द ही चोरी करने वालों का पता लगाकर उन्हें पकड़ने का दावा किया है. स्थानीय लोग इस घटना से सकते में हैं. व्यापारियों ने मांग की कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर एक्शन ले.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली का गैंग, मुंबई में चोरी और नेपाल में तस्करी... मोबाइल चोरों के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

दुकान के मालिक ने कहा कि चोरी से उन्हें काफी नुकसान हुआ है. इस घटना की जांच में पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच शुरू कर दी है. इस चोरी की घटना से अंबिकापुर में व्यापारियों और आम जनता में सनसनी फैल गई. पुलिस और प्रशासन का दावा है कि जल्द ही इस चोरी का पर्दाफाश होगा और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----