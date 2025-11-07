scorecardresearch
 

यूट्यूब पर देखा प्रमोशन वीडियो, फिर दुकान में लगा दी सेंध… कैश को छोड़ा, 25 लाख के मोबाइल लेकर फरार चोर

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चोरी की चौंकाने वाली वारदात हुई. शातिर चोरों ने एक दुकान से करीब 25 लाख रुपये के सैकड़ों मोबाइल चोरी कर लिए. जांच में पता चला कि चोरों ने दुकान के मालिक द्वारा यूट्यूब पर किए गए प्रमोशन वीडियो का फायदा उठाकर प्लानिंग की. सीसीटीवी फुटेज में चोरों की चालाकी और पूरी प्रक्रिया कैद हो गई है.

सेंध लगाकर दुकान में घुसा चोर. (Photo: Screengrab)
छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर शहर के गुदड़ी बाजार में स्थित मोबाइल दुकान में चौंकाने वाली घटना हुई है. पुलिस का कहना है कि चोरी की इस घटना में लगभग 25 लाख रुपये के मोबाइल चोरी हो गए. चोरी का तरीका बेहद शातिराना था. दुकान के मालिक द्वारा यूट्यूब पर किए गए प्रमोशन वीडियो को देखकर चोरों ने पूरी प्लानिंग की थी. वीडियो को देख चोरों ने दुकान के अंदरूनी हिस्से, स्टॉक और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. इसके बाद रात के समय घटना को अंजाम दे दिया.

चोरी की सूचना के बाद मौके पर जांच करने गई पुलिस ने बताया कि चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार में छेद किया और एंट्री की. दुकान के काउंटर का ताला और सेफ सुरक्षित थे, कैश भी रखा रहा. चोर सिर्फ महंगे मोबाइल ले गए, वहीं करीब 5 लाख के मोबाइल दुकान में छोड़ गए.

इस चोरी की घटना का खुलासा सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हुआ. फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर कैसे दुकान में एंट्री करता है और किस रास्ते से बाहर निकलता है. पुलिस ने इस मामले को लेकर हर एंगल से जांच शुरू कर दी है और जल्द ही चोरी करने वालों का पता लगाकर उन्हें पकड़ने का दावा किया है. स्थानीय लोग इस घटना से सकते में हैं. व्यापारियों ने मांग की कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर एक्शन ले.

दुकान के मालिक ने कहा कि चोरी से उन्हें काफी नुकसान हुआ है. इस घटना की जांच में पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच शुरू कर दी है. इस चोरी की घटना से अंबिकापुर में व्यापारियों और आम जनता में सनसनी फैल गई. पुलिस और प्रशासन का दावा है कि जल्द ही इस चोरी का पर्दाफाश होगा और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

