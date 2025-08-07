scorecardresearch
 

Feedback

ब्रेस्टफीडिंग महिलाओं को जरूर खानी चाहिए ये चीजें, जच्चा-बच्चा दोनों रहेंगे हेल्दी

ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को अपने शिशु के विकास और शरीर की रिकवरी दोनों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर डाइट की जरूरत होती है. यहां 8 सुपरफूड हैं जो ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए फायदेमंद हो सकते हैं:

Advertisement
X
ब्रेस्टफीडिंग महिलाओं को जरूर खानी चाहिए ये चीजें, जच्चा-बच्चा दोनों रहेंगे हेल्दी (photo: freepik)
ब्रेस्टफीडिंग महिलाओं को जरूर खानी चाहिए ये चीजें, जच्चा-बच्चा दोनों रहेंगे हेल्दी (photo: freepik)

ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को आराम से ज्यादा और भी खई चीजों की जरूरत होती है. उन्हें अपने शिशु के विकास और शरीर की रिकवरी दोनों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर आहार की ज़रूरत होती है. केवल सही प्रकार के फूड ही दूध उत्पादन बढ़ाने,एनर्जी के लेवल को बनाए रखने और डिलीवरी के दौरान खोए हुए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करने में मदद कर सकते हैं. चाहे आप पहली बार माँ बनी हों या ब्रेस्टफीडिंग की ड्यूरेशन (अवधि) बढ़ाना चाहती हों.

1. ओट्स

ओट्स आयरन, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक भंडार हैं जो नई माँ को पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करते हैं. सैपोनिन और बीटा-ग्लूकेन की हाई मात्रा के कारण, ये प्राकृतिक रूप से ब्रेस्ट के दूध के उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए भी जाने जाते हैं. ओट्स पाचन तंत्र के लिए अच्छे होते हैं और कब्ज को रोकने में मदद कर सकते हैं, जो डिलीवरी के बाद आम है.

सम्बंधित ख़बरें

chia seeds benefits for skin
स्किन के लिए कैसे फायदेमंद होते हैं चिया सीड्स, फायदे जान आप भी शुरू कर देंगे खाना 
Doctor Holding brain
वैज्ञान‍िकों ने लैब में बनाया मिनी ब्रेन, इंसानी दिमाग की तरह करता है काम, ये होगा फायदा 
samantha prabhu diet and fitness lifestyle
Samantha Ruth Prabhu की फिटनेस डाइट, जानें... 
smoking increases the risk of slip disc in human body
Smoking से बढ़ा slip disc का खतरा, डॉक्टर बोले... 
Smoking Slipped Disc Risk
स्मोकिंग करने वालों को स्लिप डिस्क का खतरा! रीढ़ की हड्डी हो रही कमजोर 

2. मेथी के बीज

मेथी के बीजों का इस्तेमाल लंबे समय से ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के पारंपरिक भारतीय नुस्खों में किया जाता रहा है. इनमें फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं, जो एस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं और दूध नलिकाओं को उत्तेजित करने में मदद करते हैं. रात भर भिगोने या खाने में मिलाने पर, मेथी पाचन में भी मदद कर सकती है और पेट फूलने की समस्या को कम कर सकती है. हालाँकि, इसका कम मात्रा में इस्तेमाल करना ही बेहतर है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से मां और बच्चे दोनों में गैस हो सकती है.

Advertisement

3. लहसुन

माना जाता है कि लहसुन दूध उत्पादन को बढ़ावा देता है और साथ ही एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाले गुण भी प्रदान करता है. यह ब्रेस्ट मिल्क के स्वाद और सुगंध को धीरे-धीरे बढ़ा सकता है, जिससे शिशु लंबे समय तक दूध पीता है. यह डिलीवरी के बाद इंफ्लेमेशन को कम करने और इंफेक्शन से बचाने में भी मदद करता है. इसे दाल, करी या सूप में पकाकर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर इससे एसिडिटी या बेचैनी होती है, तो कच्चा लहसुन खाने से बचें.

4. पालक

पालक, मेथी और चौलाई जैसी गहरे रंग की पत्तेदार सब्ज़ियाँ फोलेट, कैल्शियम और विटामिन ए और सी से भरपूर होती हैं, जो डिलीवरी के बाद हेल्थ और ब्रेस्ट मिल्क की क्वॉलिटी के लिए जरूरी हैं. ये सब्ज़ियां आयरन से भी भरपूर होती हैं, जो डिलीवरी के बाद खून की कमी को पूरा करने में मदद करती है. नियमित रूप से हरी सब्ज़ियाँ खाने से शिशु की आँखों और हड्डियों के विकास में मदद मिलती है और माँ की इम्यूनिटी मज़बूत रहती है.

5. चावल

एनर्जी का एक रेगुलर स्रोस, चावल में कॉम्पलैक्स कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बी होते हैं, जो नई मां को पूरे दिन तृप्त और एनर्जेटिक बनाए रखते हैं. रेगुलर चावल की बजाय ब्राउन राइस चुनने के और भी फायदे हैं. ब्राउन राइस सेरोटोनिन के लेवल पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जो डिलीवरी के बाद मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है.

Advertisement

6. अंडे

अंडे नई माँओं के लिए सबसे आसानी से पचने वाले प्रोटीन स्रोस में से एक हैं. इनमें कोलीन भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो शिशुओं के ब्रेन डेवलपमेंट में सहायक होता है, और विटामिन डी भी, जो हड्डियों को मज़बूत बनाता है. अंडे को अपनी डाइट में कई तरीकों से शामिल किया जा सकता है. इनमें हेल्दी फैट होता है जो डिलीवरी के बाद हार्मोन बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं.

7. गाजर

गाजर बीटा-कैरोटीन का एक अच्छा सोर्स है, जो विटामिन ए में बदल जाता है, जो शिशु के विजन, इम्यूनिटी और सेल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक पोषक तत्व है. ये हाइड्रेटिंग भी हैं, कैलोरी में कम और फाइबर में हाई हैं, जो इन्हें ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है. गाजर का रोजाना सेवन स्किन हेल्थ में सुधार कर सकता है और ब्रेस्ट मिल्क की क्वॉलिटी को बढ़ा सकता है.

8. दाल

दालें प्रोटीन से भरपूर शाकाहारी भोजन हैं जो आयरन, फोलेट और फाइबर भी प्रदान करती हैं. ये पोषक तत्व लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में सहायक होते हैं, पाचन में सहायता करते हैं और ब्रेस्टफीडिंग के दौरान प्रोटीन की हाई माँग को पूरा करने में मदद करते हैं. मूंग, मसूर और तुअर की दालें पेट के लिए हल्की और बनाने में आसान होती हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement