Weight Loss Tips: 46 साल की महिला ने घटाया 18 किलो वजन, वेट लॉस के लिए अपनाए ये 6 तरीके

Weight Loss Journey: आज हम आपको 18 किलो वजन वजन कम करने वाली महिला के बताए कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं. जिनकी मदद से उन्होंने अपना वजन कम किया था. कैथी नाम की इस महिला ने वजन कम करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, इसके लिए उन्होंने खुद पर विश्वास बनाए रखा और कंसिस्टेंसी बनाएं रखी.

महिला ने इन 6 आदतों की मदद से घटाया 18 किलो वजन (Photo-AI generated)
वजन कम करना कभी आसान नहीं होता, खासकर उम्र बढ़ने के बाद. 40 की उम्र में आते-आते मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हार्मोन चेंज होने लगते हैं और जिद्दी चर्बी आसानी से कम नहीं होती. कई लोग जल्दी रिजल्ट के लिए दवाइयों या सर्जरी का सहारा लेते हैं लेकिन ये तरीके लंबे समय तक हेल्दी और टिकाऊ नहीं होते. लेकिन, आज हम आपको ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी शॉर्टकट के 18 किलो वजन कम किया. कैथी (Cathy) नाम कि 46 साल की इंफ्लुएंसर ने हाल ही में अपना फिटनेस जर्नी इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने सिर्फ घर पर वर्कआउट और हेल्दी खाना खाकर अपना वजन कम किया था. शुरुआत में उनका यह सफर आसान नहीं था. लेकिन कुछ हेल्दी और टिकाऊ आदतों ने उन्हें हेल्दी, फिट और स्लिम बनाने में मदद की.

 वेट लिफ्टिंग 

कैथी के फिटनेस में सबसे अहम रोल वेट लिफ्टिंग का रहा. इसके लिए वह हफ्ते में  3-5 दिन वेट उठाती थीं. हर बार एक्सरसाइज में अपनी स्ट्रेंथ को ट्रैक करती थीं. उनका कहना है कि हेल्दी और फिट रहने में मसल्स का सबसे बड़ा रोल है.

डाइट का ध्यान रखें

कैथी का मानना है कि कार्ब्स, प्रोटीन और फैट. फिट रहने के लिए तीनों की ही बॉडी को जरूरत होती है. प्रोटीन मसल्स बनाता है, कार्ब्स एनर्जी देते हैं और फैट हार्मोन के लिए जरूरी हैं. ऐसे में खाने में इन तीनों का ध्यान रखें.

 रियलिस्टिक प्लानिंग करें

कैथी कहती हैं कि डाइटिंग का मतलब यह नहीं कि आपको पार्टीज और डिनर से दूर रहना है. बस सही तरीके से प्लानिंग करनी होती है, ताकि आप एंजॉय भी कर सकें और फिट भी रह सकें.

आराम भी है जरूरी

कैथी रोज कम से कम 7 घंटे की नींद लेती हैं और बीच-बीच में आराम भी करती थीं. उनका मानना है कि आराम करने से बॉडी को ताकत मिलती है और मसल्स ग्रो करते हैं.

पॉजिटिव माइंडसेट बनाएं

कैथी का कहना है कि माइंडसेट बदलना सबसे जरूरी है. उन्होंने शिकायत करना बंद किया और अच्छी आदतें बनाने पर ध्यान दिया. इससे वो हर मुश्किल में भी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं.

कंसिस्टेंसी 

कैथी का कहना है कि छोटे-छोटे लेकिन लंबे समय तक टिकने वाली आदतें, एक दिन के परफेक्शन से कहीं बेहतर हैं. कंसीस्टेंसी की मदद से वह पूरे साल हेल्दी और फिट रहती हैं.

