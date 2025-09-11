तेजी से करना चाहते हैं वजन कम? तो भूलकर भी न खाएं ये 6 फूड्स

फिटनेस कोच अमाका (Amaka) अक्सर सोशल मीडिया पर फिटनेस और डाइट से जुड़े टिप्स शेयर करती रहती हैं. उन्होंने सिर्फ चार महीने में 25 किलो वजन कम किया था. इसके लिए उन्होंने डिटॉक्स ड्रिंक्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया था. हाल ही में अमाका ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने उन फूड्स के बारे में बताया है जिन्हें वजन घटाने के दौरान बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और साथ ही उनके हेल्दी ऑप्शन भी बताए हैं.

शुगरी ड्रिंक्स

वजन घटाने के दौरान शुगरी ड्रिंक्स जैसे सोडा, पैक्ड जूस, एनर्जी ड्रिंक्स बिल्कुल भी न लें. इसकी जगह सादा पानी, नींबू पानी, गुनगुना पानी में चिया सीड्स, एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी या लो-कैलोरी स्मूदी ले सकते हैं.

फ्राइड फूड्स

अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्राइड फूड्स जैसे फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन, डोनट्स जैसी चीजों से दूरी बना लें. इसके बजाय ग्रिल्ड, एयर-फ्राइड, उबला हुआ या बेक किया हुआ खाना खाएं इससे आप कम कैलोरी लेंगे.

व्हाइट ब्रेड और रिफाइंड कार्ब्स

वजन घटाने के दौरान व्हाइट ब्रेड और रिफाइंड कार्ब्स जैसे सफेद चावल, पास्ता, पेस्ट्री जैसी चीजें न खाएं. इसकी जगह होल ग्रेन ब्रेड, ब्राउन राइस, बासमती चावल, ओट्स, शकरकंद खा सकते हैं.

प्रोसेस्ड फूड्स

नाश्ते में कई लोग प्रोसेस्ड फूड्स जैसे चिप्स, कुकीज, क्रैकर्स खाना पसंद करते हैं. लेकिन वजन कम करने के दौरान आप इनकी जगह सलाद, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स या ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं.

आइसक्रीम और मीठे डेजर्ट

वेट लॉस जर्नी के दौरान आइसक्रीम और मीठे डेजर्ट की जगह ग्रीक योगर्ट को बेरी और केले के साथ ले सकते हैं. चाहे तो थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं.

अल्कोहल

अगर वजन कम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो इस दौरान अल्कोहल लेने से बचें. इसके बजाय रेड वाइन एकदम थोड़ी मात्रा में, नींबू-पुदीना पानी, सोडा वाटर या फ्रेश जूस पी सकते हैं.

