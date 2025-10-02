Weight Loss Tips: न क्रैश डाइट, न शॉर्टकट: दिल्ली की टीचर ने ऐसे घटाया 20 किलो वजन

दिल्ली की 39 साल की टिचर सरीना विजित (Sreena Vijit) का वजन बढ़कर कभी 88 किलो तक पहुंच गया था. इस वजह से उन्हें रोजाना के काम करने में भी परेशानी होने लगी. लेकिन सरीना ने हिम्मत नहीं हारी और बिना किसी क्रैश डाइट या शॉर्टकट के सिर्फ बैलेंस डाइट और सही रूटीन से 11 महीने में 20 किलो वजन कम कर लिया. उनकी यह वेट लॉस जर्नी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो हेल्दी और फिट रहना चाहता है. तो आइए जानते हैं सरीना की वेट लॉस जर्नी के बारे में, जिनकी मदद से उन्होंने अपना वजन कम किया.

प्रोटीन से भरपूर नाश्ता

सरीना कहती हैं कि जिम के बाद नाश्ता उनका सबसे अहम मील होता था. इसमें वह हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर डाइट लेती थीं. इसके लिए वह 2 एग-व्हाइट ऑमलेट जिसमें मशरूम या गाजर भरे होते, मूंग दाल चीला पनीर भुर्जी के साथ या फिर कभी ब्रेड टोस्ट और फल खाती थीं.

लंच से पहले सलाद

सरीना लंच में मात्रा का खास ध्यान रखती थीं. वह कहती हैं कि वह लंच में 1 कटोरी दाल और 1 रोटी लेती थीं. कभी-कभी एक कटोरी चावल के साथ राजमा, छोले या कढ़ी और साथ में सब्जियां खाती थीं. लंच से पहले वह हमेशा सलाद खाती थीं. इससे उनका पेट भरा रहता था और बाकी खाना वह कम खाती थीं.

डिनर हल्का

सरीना का शाम का खाना सबसे हल्का होता था. इसमें पपीते का बाउल, चुकंदर-दही सलाद, हरी मूंग की चाट, कॉर्न चाट या मसाले वाले काले चने शामिल रहते थे. कभी-कभी सोयाबीन, ब्रोकोली और पत्तागोभी मिलाकर प्रोटीन से भरपूर सलाद भी लेती थीं.

वर्कआउट

सरीना हर दिन अलग-अलग मसल ग्रुप्स पर काम करती थीं. इसके लिए वह 2 दिन कार्डियो, 2 दिन पैरों और एब्स पर, 1 दिन हाथ और अपर बॉडी, और 1 दिन चेस्ट और शोल्डर. हफ्ते में 1 दिन पूरा आराम करती थीं. इसके अलावा, वह रोज शाम को करीब 15,000–18,000 स्टेप्स चलती थीं. वह कहती हैं कि शुरुआत में कार्डियो ने मदद की लेकिन असली फर्क मसल बिल्डिंग से आया. इससे शरीर आराम करते हुए भी फैट बर्न करता था.

सरीना का कहना है कि वजन कम करने के लिए सबसे जरूरी है खाने की मात्रा पर ध्यान देना. उन्होंने वजन कम करने के लिए कभी कुछ छोड़ा नहीं, बस जो भी खाया बैलेंस से खाया. अगर कभी ज्यादा खा लिया तो अगली मील हल्की कर लेती थीं सिर्फ फल खाती थीं.

