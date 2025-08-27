कम पानी पीना बढ़ा सकता है स्ट्रेस लेवल, जानें दिनभर में कितनी मात्रा जरूरी

Water Intake Reduces Stress: हम में से कई लोग दिनभर में अक्सर केवल प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं और पूरे दिन के पानी की मात्रा को पूरा नहीं कर पाते हैं. पानी पीना हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, ये बात तो सभी जानते हैं. लेकिन हाल ही में जर्नल ऑफ एप्लाइड फिजियोलॉजी में पब्लिश हुई स्टडी ने साफ किया है कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है. वर्क, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा पानी की कमी से भी स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है. चलिए जानते हैं कि इस स्टडी में क्या सामने आया है और रोजाना एक इंसान को कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए.

शरीर और पानी का रिश्ता

पानी इंसान की जिंदगी का आधार है, हमारी बॉडी का लगभग 60–70% हिस्सा पानी से बना होता है. यही वजह है कि इसे ‘जीवन का अमृत’कहा जाता है और पानी हर छोटे-बड़े शारीरिक फंक्शन के लिए जरूरी है और इसकी कमी से शरीर तुरंत प्रभावित होता है. पानी की कमी से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है. डिहाइड्रेशन होने से थकान, सिरदर्द जैसी दिक्कतें होने लगती हैं.

रिसर्च में क्या आया सामने

जर्नल ऑफ एप्लाइड फिजियोलॉजी में पब्लिश स्टडी जिसका टाइटल 'हिब्चुअल फ्लूइड इनटेक एंड हाइड्रेशन स्टेट्स इनफ्लुएंस कोर्टिसोल रिएक्टिविटी टू एक्यूट साईकोसोशल स्ट्रेस' था. इसमें 32 हेल्दी जवान लोगों को दो ग्रुप में बांटा गया. पहला ग्रुप में 'लो फ्लूड' ड्रिंकर्स का था जो दिनभर में 1.5 लीटर से कम पानी पीते थे.



दूसरा ग्रुप 'हाई फ्लूड' ड्रिंकर्स का था जो रोजाना हाइड्रेशन की मात्रा के मुताबिक पानी पीते थे. दोनों ग्रुपों को ट्रायर सोशल स्ट्रेस टेस्ट के लिए रखा गया, इस टेस्ट में नकली नौकरी के इंटरव्यू और मानसिक टेस्ट जैसे स्ट्रेसफुल सिनेरियो बनाए जाते हैं.



टेस्ट के दौरान, दोनों ग्रुपों ने लगभग समान लेवल की चिंता और हार्ट रेट वृद्धि महसूस की. लेकिन केवल लो फ्लूड लोगों में कार्टिसोल लेवल में तेज वृद्धि देखी गई. इसका मतलब है कि डिहाइड्रेशन शारीरिक रूप से स्ट्रेस रिएक्शन को बढ़ा देता है, भले ही व्यक्ति को उतना ज्यादा स्ट्रेस महसूस न हो.

वैज्ञानिकों के अनुसार, जब शरीर में पानी की कमी होती है तो वासोप्रेसिन हार्मोन एक्टिव होता है. यह हार्मोन शरीर में पानी को बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन साथ ही यह ब्रेन के स्ट्रेस सेंटर को भी एक्टिव कर देता है, जिससे कार्टिसोल शरीर का मुख्य स्ट्रेस हार्मोन अधिक मात्रा में रिलीज होता है.



ऐसे में लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक हाई कार्टिसोल लेवल से दिल की बीमारियों, डायबिटीज और डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है.

रोजाना कितनी पानी पीना सही रहेगा?

पब्लिक हेल्थ गाइडलाइन्स के अनुसार, रोजाना महिलाओं को लगभग 2 लीटर (8 कप) पानी और पुरुषों को लगभग 2.5 लीटर (10 कप) पानी पीना चाहिए. पानी की कमी को सिर्फ सादे पानी पीकर ही नहीं बल्कि हाइड्रेटिंग ड्रिंक जैसे कि चाय, कॉफी और पानी वाले फलों या सूप्स से भी पूरी की जा सकती है.

पानी की कमी को कैसे पहचाने?

अगर आपको पता लगाना है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है या नहीं. इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी पेशाब के रंग पर ध्यान दें. जब हल्का पीला रंग होता है कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है. लेकिन जब डार्क कलर दिखाई देता है तो वो डिहाइड्रेशन का इशारा देता है.दिलचस्प बात यह है कि लो फ्लूड ड्रिंकर्स हमेशा ज्यादा प्यास महसूस नहीं करते, लेकिन उनका यूरिन अधिक डार्क होता है. इससे पता चलता है कि केवल प्यास पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, मगर समय-समय पर पानी पीते रहना चाहिए.

डॉक्टर की खास सलाह

इस स्टडी के को-राइटर डॉ. डैनियल काशी ने सलाह दी है कि स्ट्रेसफुल दिनों में खासकर पानी की बोतल अपने पास रखना एक आसान और प्रभावी तरीका है. ये न केवल शरीर को तनाव से निपटने में मदद करता है, बल्कि लंबे समय तक सेहत को भी सुरक्षित रखता है. इस स्टडी से एक बात तो साफ है कि हाइड्रेशन को अनदेखा करना सिर्फ प्यास की समस्या नहीं है, यह शरीर की स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है और हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल सकता है. इसलिए, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अपने शरीर को स्ट्रेस से दूर रखें.

