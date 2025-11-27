scorecardresearch
 

Vitamin Deficiencies That Cause Constipation: सिर्फ फाइबर नहीं… कब्ज का बड़ा कारण है 4 विटामिंस की कमी, ज्यादातर लोगों को नहीं है पता

Vitamin Deficiencies That Cause Constipation: कब्ज सिर्फ कम फाइबर या कम पानी से नहीं होती कुछ विटामिंस की कमी भी इसकी बड़ी वजह है. विटामिन डी, बी1, बी12 और विटामिन सी की कमी आंतों की गति धीमी कर देती है, जिससे पेट साफ होने में दिक्कत होती है.

विटामिन की थोड़ी सी कमी भी पाचन को बिगाड़ सकती है. (Photo: Freepik)
Vitamin Deficiencies That Cause Constipation: कब्ज ऐसी दिक्कत है जो लगभग हर किसी को कभी न कभी परेशान करती है. पेट फूलना, भारीपन, बेचैनी और सुबह पेट साफ होने में दिक्कत ये इसके आम लक्षण हैं. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कब्ज की परेशानी सिर्फ कम फाइबर, कम पानी या ज्यादा देर बैठे रहने से होती है. ये बातें सही हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं हैं. डॉक्टर बताते हैं कि कुछ विटामिनों की कमी भी कब्ज का बड़ा लेकिन छिपा हुआ कारण है. कई लोगों को इसका पता ही नहीं चलता. ये विटामिन आंतों को चलाते हैं, डाइजेशन को ठीक रखते हैं और ह्यूमन वेस्ट को मुलायम रखने में मदद करते हैं. जब ये विटामिन कम हो जाते हैं, तो आंतों की गति धीमी हो जाती है और कब्ज शुरू हो जाती है.

अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आखिर ये विटामिंस कौन से हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको उन विटामिंस के बारे में बताएंगे, जिनकी कमी से कब्ज हो सकता है.

1. विटामिन डी की कमी: विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, बल्कि आंतों की मसल्स को भी सही से काम करने में मदद करता है. इसकी कमी से आंतें धीरे चलने लगती हैं, जिससे ह्यूमन वेस्ट कठोर हो जाता है और कम निकलता है. जिन लोगों में विटामिन डी कम होता है, उन्हें अक्सर कब्ज ज्यादा होता है. इसे ठीक करने के लिए सुबह की हल्की धूप, सप्लीमेंट्स, फोर्टिफाइड दूध या अनाज खाना
फायदेमंद हो सकता हैं.

2. विटामिन बी1 (थायमिन) की कमी: विटामिन बी1 डाइजेशन और एनर्जी बनाने के लिए जरूरी है. जब ये कम हो जाता है, तो पेट खाना धीरे-धीरे पचाता है, जिससे कब्ज और भारीपन हो सकता है. अच्छी बात ये है कि थायमिन की कमी पूरी कर दी जाए तो डाइजेशन भी सुधर जाता है और कब्ज भी.

3. विटामिन सी की कमी: विटामिन सी ह्यूमन वेस्ट में पानी खींचने में मदद करता है, जिससे वो मुलायम बनता है और आसानी से निकल जाता है. इसकी कमी से ह्यूमन वेस्ट सूख सकता है और कब्ज बढ़ सकता है. इसे ठीक करने के लिए विटामिन सी से भरपूर चीजें खानी चाहिए जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च आदि.

4. विटामिन बी12 की कमी: विटामिन बी12 आंतों की नसों को हेल्दी रखता है. जब ये कम हो जाता है, तो आंतों की गति धीमी पड़ जाती है, जिससे कब्ज होता है. बी12 की कमी वाले लोग अक्सर थकान और कमजोरी भी महसूस करते हैं. इसके लिए मछली, अंडे, डेयरी या फोर्टिफाइड चीजें फायदेमंद रहती हैं.

क्यों जरूरी है विटामिन की कमी पूरी करना?
विटामिन की थोड़ी सी कमी भी पाचन को बिगाड़ सकती है और आंतों को स्लो कर सकती है. अगर लंबे समय से कब्ज की समस्या है, तो सिर्फ फाइबर और पानी ही नहीं अपने विटामिन लेवल की जांच करवाना भी जरूरी है. सही डाइट और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार सप्लीमेंट लेने से ह्यूमन फिर से सही हो सकता है.

