Vitamin D Supplements: विटामिन D सप्लीमेंट पर डॉक्टरों की चेतावनी! ये गलती हार्ट-किडनी को कर रही खराब

विटामिन D को आमतौर पर सेहत के लिए जरूरी पोषक तत्व माना जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने, इम्युनिटी बढ़ाने और मूड को बेहतर रखने में मदद करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी ज्यादा मात्रा शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, बिना जांच या डॉक्टर की सलाह के विटामिन D सप्लीमेंट लेना फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है.

longevityhealth clinic के को-फाउंडर डॉक्टर वास के मुताबिक, 'बहुत ज्यादा विटामिन D शरीर पर उल्टा असर कर सकता है.' उनके अनुसार, आजकल ज्यादातर लोगों में विटामिन D की कमी देखी जाती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी को सप्लीमेंट लेना चाहिए. 'ज्यादातर लोग बिना जांच कराए ही इसे रोजाना लेना शुरू कर देते हैं, जबकि पहले अपने विटामिन D लेवल की जांच करवाना जरूरी है.'

उन्होंने बताया कि ज्यादा मात्रा में विटामिन D लेने से शरीर में कैल्शियम बढ़ सकता है जिससे धमनियों और किडनी को नुकसान हो सकता है. 'विटामिन D की जरूरत है या नहीं, यह एक सिंपल ब्लड टेस्ट से पता लगाया जा सकता है. कुछ लोगों के लिए यह बहुत फायदेमंद होता है तो वहीं, दूसरों के लिए यह नुकसानदायक भी साबित हो सकता है.'

डॉ. वास ने यह भी कहा कि विटामिन D शरीर में अकेले काम नहीं करता. 'इसे एक्टिव करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है और कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए विटामिन K2 जरूरी है. इसलिए बिना जांच या सलाह के विटामिन D सप्लीमेंट न लें. पहले जांच कराएं फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें.'

ज्यादा विटामिन D आपके हार्ट और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है

डॉ. जगदीश हिरेमठ (पब्लिक हेल्थ इंटेलेक्चुअल) के अनुसार जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा विटामिन D लेता है तो शरीर बहुत अधिक कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है. यह ज्यादा कैल्शियम खून में जमा होकर धीरे-धीरे धमनियों (arteries) और किडनी जैसे अंगों में जमने लगता है. धीरे-धीरे इससे ब्लड वेसल्स (रक्त वाहिकाएं) सख्त हो सकती हैं. इसके कारण किडनी में पथरी या कोई अन्य समस्याएं हो सकती हैं.

विटामिन D ओवरडोज के शुरुआती लक्षण

विटामिन D की ओवरडोज के शुरुआती लक्षणों कि बात करें तो इसमें मतली, उल्टी, कब्ज, थकान, ज्यादा प्यास लगना या बार-बार पेशाब आना शामिल हैं. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह दिल और किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है. इसलिए विटामिन D सप्लीमेंट हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए. तो अगर आप भी विटामिन D सप्लीमेंट ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें.

