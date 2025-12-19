Vitamin D Deficiency: धूप से फ्री में मिलने वाला विटामिन D कम हो तो शरीर देता है ये 6 चेतावनी, नजरअंदाज कर पछताते हैं लोग

विटामिन D को अक्सर 'सनशाइन विटामिन' कहा जाता है क्योंकि ये विटामिन धूप से मिलता है. धूप से फ्री में मिलने वाला ये विटामिन आपके शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है. विटामिन D हड्डियों को मजबूत रखने, मसल्स को सही तरह से काम करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है.

लेकिन जब शरीर में विटामिन D की कमी होने लगती है, तो शरीर हमें कई तरह के संकेत देने लगता है. ये संकेत कई बार इतने हल्के होते हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय के साथ यही परेशानी गंभीर रूप ले सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स और Mayo Clinic जैसी संस्थाओं के मुताबिक, विटामिन D की कमी कुछ शारीरिक लक्षणों के जरिए सामने आ सकती है. हालांकि, इन्हें सही समय पर पहचानना बहुत जरूरी है.

अगर इन शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो सही खान-पान, धूप और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से इस कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है. इसलिए शरीर के इन इशारों को समझना और उन्हें हल्के में न लेना बहुत जरूरी है.



1. कम होने लगती है हड्डियों की मजबूती: लंबे समय तक विटामिन D की कमी रहने पर बोन डेंसिटी कम होने लगती है. इससे हड्डियां कमजोर और आसानी से टूटने वाली हो जाती हैं. उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या ऑस्टियोपोरोसिस का रूप भी ले सकती है, जिससे चलने-फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

2. हड्डियों और जोड़ों में दर्द: अगर बिना किसी वजह के हड्डियों में दर्द रहता है या शरीर में अक्सर अकड़न और दर्द महसूस होता है, तो ये विटामिन D की कमी का संकेत हो सकता है. इसकी वजह ये है कि विटामिन D कम होने पर शरीर कैल्शियम ठीक से अब्सॉर्ब नहीं कर पाता.

3. मूड खराब रहना और सिर भारी लगना: विटामिन D सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी जरूरी है. इसकी कमी से अक्सर चिड़चिड़ापन, उदासी, थकान, ध्यान न लगना और ब्रेन फॉग जैसी समस्या हो सकती है. ये सब तब भी हो सकता है जब आप पूरी नींद ले रहे हों.

4. जल्दी-जल्दी बीमार पड़ना: अगर आपको बार-बार सर्दी, खांसी या कोई इंफेक्शन हो जाता है, तो इसके पीछे विटामिन D की कमी हो सकती है. विटामिन D आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है. इसकी कमी से शरीर बीमारियों से लड़ने में कमजोर पड़ जाता है.

5. मसल्स में कमजोरी या ऐंठन: विटामिन D की कमी से मसल्स में कमजोरी, खिंचाव या अचानक ऐंठन हो सकती है. कई बार थोड़ा सा काम करने में भी थकान महसूस होने लगती है या सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगने लगता है.

6. स्किन और बालों से जुड़ी समस्याएं: विटामिन D स्किन को रिपेयर करने और बालों की सेहत के लिए भी जरूरी है. इसकी कमी से कट या घाव देर से भरते हैं, स्किन रूखी रहने लगती है और बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं.

विटामिन D की कमी धीरे-धीरे बढ़ती है, लेकिन इसके लक्षण शरीर पहले ही दिखाने लगता है. अगर आपको ऊपर बताए गए संकेत बार-बार महसूस हो रहे हैं, तो विटामिन D चेक कराना और डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है. सही समय पर ध्यान देने से सेहत को बेहतर रखा जा सकता है.

