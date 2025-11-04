विटामिन C की कैप्सूल खाने से हो सकता है किडनी स्टोन! डॉक्टर सूद ने किया सावधान, ऐसे न करें इस्तेमाल

Vitamin C Supplements Overuse: सेहत को लेकर अब लोग काफी एक्टिव हो गए हैं और अपनी हेल्थ के बारे में काफी सोचते हैं. विटामिन से लेकर मिनरल्स तक सभी शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए और हेल्दी बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं. ग्लोइंग स्किन, बेहतर डाइजेशन और हड्डियों की मजबूती के लिए लोग अलग-अलग विटामिन की गोलियां खाते हैं.

इम्यून सिस्टम को मजबूत करने, हेल्दी स्किन और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से बचाने में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है. इसलिए शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए. मगर लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन सी की गोलियों का अधिक सेवन भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है.

विटामिन सी को ज्यादा लेने से ये हमारी किडनी से जुड़ी बीमारियों का खतरा तक बढ़ा सकती है. कोलेजन बढ़ाने और स्वस्थ त्वचा के लिए लोग विटामिन सी की कैप्सूल खाना शुरू कर देते हैं, कई बार तो लोग बिना डॉक्टर के पूछे ही इन्हें लेना चालू कर देते हैं. सही मात्रा में हर चीज सही होती है, लेकिन जब लोग विटामिन सी की गोलियों को हद से ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं तो इससे शरीर को फायदे की जगह नुकसान होने लगता है.

अगर आप भी विटामिन सी की गोलियां लेते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि अत्यधिक विटामिन C सप्लीमेंट से किडनी स्टोन का खतरा बढ़ सकता है. एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर कुणाल सूद ने इस खतरे की तरफ लोगों का ध्यान दिलाया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि शरीर विटामिन C को कैसे प्रोसेस करता है और अधिक खुराक से किडनी स्टोन कैसे बन सकता है.

विटामिन C की अधिक गोलियां कैसे हानिकारक है?

विटामिन C (अस्कॉर्बिक एसिड) शरीर में ऑक्सलेट में बदल जाता है. जब यह यूरिन में कैल्शियम के साथ मिलता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल बन सकते हैं, जो सबसे आम प्रकार के किडनी स्टोन हैं. डॉक्टर सूद के अनुसार, यह खतरा खासतौर से पुरुषों, पहले से किडनी स्टोन की समस्या वाले लोगों और किडनी की खराब कार्यक्षमता वाले मरीजों में अधिक होता है. स्टडी से पता चला है कि केवल सिंथेटिक विटामिन C सप्लीमेंट्स के ज्यादा डोज लेने से किडनी स्टोन का खतरा बढ़ता है, जबकि नेचुरल, खाने से मिलने वाला विटामिन C सुरक्षित है.

एक स्टडी में 1,97,000 से ज्यादा वयस्कों को दस साल से अधिक समय तक फॉलो किया गया.

जिन पुरुषों ने रोजाना 700–800 mg या उससे ज्यादा सप्लीमेंट लिया, उनमें किडनी स्टोन का खतरा बढ़ा.

1,000 mg प्रतिदिन से ऊपर सबसे अधिक जोखिम पाया गया.

जबकि खाने से मिलने वाला विटामिन C ऐसा कोई खतरा नहीं पैदा करता है.

रिसर्च बताती हैं कि 1–2 ग्राम विटामिन C रोजाना लेने से यूरिन में ऑक्सलेट 20–60% तक बढ़ सकता है, जिससे स्टोन बन सकते हैं.

एनआईएच का मानना ​​है कि विटामिन सी नॉर्मल इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, लेकिन बीमारियों से बचाने में रिजल्ट सीमित हैं. हाई डोज वाले सप्लीमेंट बिना किसी अन्य लाभ के पेशाब में यूरिक एसिड और ऑक्सालेट भी बढ़ा सकते हैं.

रोजाना कितनी डोज लेना सही है?

डॉक्टर सूद के मुताबिक, रोजाना 75–90 mg विटामिन C पर्याप्त है, जो आपको विटामिन सी से भरपूर फूड्स खाने से आसानी से मिल सकता है.

विटामिन सी से भरपूर फूड्स खाएं

संतरा, नींबू, अनार

बेरीज़

शिमला मिर्च

ब्रोकली, फूलगोभी जैसे क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स

इन सभी फूड्स में विटामिन सी होता है और यह आपकी इम्युनिटी को बढ़ाते हैं बिना किडनी स्टोन का खतरा बढ़ाए.

विटामिन C सप्लीमेंट लेते समय रखें ये सावधानियां

1,000 mg या उससे ज्यादा का रोज सेवन केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करें.

किडनी स्टोन या किडनी की बीमारी की हिस्ट्री वाले लोग 24 घंटे का यूरिन टेस्ट कराएं.

हाइड्रेशन बनाए रखें, कैल्शियम का संतुलित सेवन करें और सोडियम कम करें.

