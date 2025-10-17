खाली पेट न खाएं ये 3 चीजें! Fortis डॉक्टर ने बताया गट हेल्थ को कर देते हैं बर्बाद!

Foods To Avoid Eating Empty Stomach: पेट से आदमी के दिल का रास्ता जुड़ा होता है, ये तो आपने काफी बार सुना होगा, मगर पेट से ही हमारी सेहत भी जुड़ी होती है. हमारा पेट सही रहता है तो बीमारियां हमसे दूर रहती हैं. लेकिन पेट के खराब होने पर बीमारियां हमारे शरीर को घेरने लगती हैं. इसलिए कुछ भी खाने से पहले हमेशा अपनी गट हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए.

अगर आपको भी ब्रेकफास्ट करने के बाद भी पूरे दिन कमजोरी और लो फील होता है तो इसकी गलती आपके ब्रेकफास्ट में ही है. खाली पेट कुछ चीजें खाने से हमारा पेट की सेहत खराब हो सकती है और इसका असर हमारी ओवरऑल हेल्थ पर भी पड़ता है. ऐसे में दिल्ली के वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्स्य ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में 3 फूड आइटम के बारे में बताया है, जिन्हें गलती से भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए. इनको खाने से पेट के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है.

खट्टे फल

खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, अनार या आमला विटामिन C का भरपूर सोर्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी और स्किन के लिए बेहद फायदेमंद हैं. हालांकि, इन्हें खाली पेट खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें मौजूद साइट्रिक एसिड सीधे पेट की परत पर असर कर सकता है.

इन्हें खाने से पेट में जलन, दर्द, गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं, खाली पेट अधिक एसिड लेने से पेट का पीएच बैलेंस असंतुलित हो सकता है.

लंबे समय तक यह दांतों की चमकदार परत (एनेमल) को भी कमजोर कर सकता है इसलिए नींबू को भी गर्म पानी के साथ मिलाकर ही खाली पेट पीते हैं.

ब्लैक कॉफी

डॉ. वत्स्य के मुताबिक, दूसरी चीज जो हमें खाली पेट नहीं लेनी चाहिए, वो ब्लैक कॉफी है. ब्लैक कॉफी कुछ लोगों के लिए उनकी मॉर्निंग ड्रिंक है, जिसके बिना वो नहीं रह सकते हैं.

खाली पेट ब्लैक कॉफी पीना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एसिड की तरह काम करता है.

सुबह सबसे पहले ब्लैक कॉफी पीने से पेट फूलना, जलन और एनर्जी में कमी हो सकती है.

सुबह खाली पेट ज्यादा तला-भुना जैसे छोले भटूरे, पाव भाजी और कचौड़ी खाने में भले ही टेस्टी लगते हैं. ये हैवी होते हैं और इनको खाने से पेट में भारीपन महसूस होता है. ये पेट पर बिना वजह ही प्रेशर डालते हैं, इसलिए डॉक्टर्स अक्सर ही इनको खाली पेट नहीं खाने की सलाह देते हैं.

