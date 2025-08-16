अक्सर प्रोटीन पाउडर लेते समय ये गलतियां कर बैठते हैं लोग, आप जान लें सही तरीका

प्रोटीन पाउडर लेने में ज्यादातर लोग कई गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें सही फायदा नहीं मिल पाता. आज हम आपसे 10 ऐसी आम गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ज्यादातर लोग प्रोटीन पाउडर लेते वक्त करते हैं. अगर आप भी प्रोटीन पाउडर का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इस आर्टिकल से आपको काफी मदद मिल सकती है.

पहला - बिना सही जानकारी के किसी भी टाइप का प्रोटीन पाउडर लेना. प्रोटीन पाउडर अलग-अलग प्रकार के होते हैं जैसे कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन (सोया, मटर, राइस से) और डेयरी बेस्ड प्रोटीन (जैसे वेल्ला, कासीन, वे प्रोटीन). हर किसी की जरूरत अलग होती है, इसलिए अपनी बॉडी टाइप और लक्ष्य को समझकर ही प्रोटीन पाउडर चुने.

दूसरा- नकली और मिलावटी प्रोटीन पाउडर से बचना जरूरी है. बाजार में कई कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट बेचती हैं जिनमें हानिकारक केमिकल मिलाए होते हैं, जो सेहत के लिए खतरा हो सकते हैं. इसलिए हमेशा रिव्यू पढ़कर और ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीदारी करें.

तीसरा- केवल सप्लीमेंट पर निर्भर रहने की गलती ना करें. नेचुरल फूड्स जैसे दाल, अंडे, दही, पनीर आदि से प्रोटीन लेना चाहिए और प्रोटीन पाउडर को सप्लीमेंट के रूप में ही इस्तेमाल करें.

चौथा- प्रोटीन पाउडर को दूध में मिलाकर लेने की गलती ना करें. दूध में प्रोटीन पाउडर मिलाने से डाइजेशन स्लो हो जाता है, खासकर वर्कआउट से पहले. अगर वर्कआउट से पहले या तुरंत बाद प्रोटीन लेना है तो इसे पानी के साथ लें ताकि जल्दी पच सके और मसल्स को फायदा मिले.

पांचवा- पूरे दिन में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन पाउडर लेने की गलती ना करें. ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी पर भी बुरा असर हो सकता है. शरीर को लगभग 1 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत होती है. उदाहरण के लिए, 60 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को रोजाना लगभग 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए. अगर आप वर्कआउट करते हैं तो यह मात्रा थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी एक दिन में 1-2 स्कूप से ज्यादा नहीं लेना चाहिए.

छठा- प्रोटीन पाउडर लेते वक्त कम पानी पीने की गलती ना करें. प्रोटीन के सही पाचन के लिए शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए. कम पानी पीने से गैस, एसिडिटी और पाचन संबंधी अन्य समस्याएं हो सकती हैं.

प्रोटीन पाउडर के साथ फाइबर युक्त भोजन लेना जरूरी है ताकि डाइजेशन ठीक रहे और कब्ज जैसी समस्याएं न हों. प्रोटीन पाउडर केवल पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक है. असल में प्रोटीन कभी भी किसी भी वक्त लिया जा सकता है – ब्रेकफास्ट, स्नैक्स या स्मूदी में मिलाकर भी.

कुछ लोग सही तरीके से प्रोटीन पाउडर की क्वालिटी या उसकी सामग्री जांचते नहीं हैं. हमेशा इंस्टाग्राम या यू-ट्यूब पर या दोस्तों से रिव्यू लें और उत्पाद के इंग्रीडिएंट जरूर देखें. बिना फिजिकली एक्टिव हुए प्रोटीन पाउडर लेना. अगर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल है और आप शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं हैं, तो प्रोटीन की ज्यादा जरूरत भी नहीं है.

