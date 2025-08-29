scorecardresearch
 

कम हाइट से परेशान वकील ने कराई 74 लाख की दर्दनाक सर्जरी! बढ़ गई 3 इंच लंबाई

Height Increase Surgery: मियामी के वकील ह्यूगो रामिरेज ने अपनी हाइट 5'9 से 6 फुट करने के लिए पैरों की लंबाई बढ़ाने वाली दर्दनाक सर्जरी करवाई, जिस पर उन्हें लगभग 74 लाख से ज्यादा खर्च करना पड़ा. इस सर्जरी के बाद उनकी हाइट 6 फीट हो गई, लेकिन ठीक होने का सफर काफी लंबा और मुश्किल था.

मियामी के वकील को हाइट बढ़ाने के लिए बहुत से दर्द से गुजरना पड़ा. (Photo: ITG)
छोटी हाइट होना आपको बहुत ही मामूली बात लग सकती है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि सोटाइटी सबसे पहले उनकी लंबाई पर ध्यान देती है. ऑफिस से लेकर किसी भी पार्टी तक में लंबे लोगों को ज्यादा आत्मविश्वासी और एट्रैक्टिव समझा जाता है. ऐसे में छोटी हाइट वाले लोगों को अंदर ही अंदर दुख होता है कि आखिर उन्हीं की हाइट कम क्यों है. इसके साथ ही उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी भी देखने को मिलती है. मियामी में रहने वाले एक व्यक्ति ह्यूगो रामिरेज भी इसी सोच से परेशान थे. पेशे से वकील ह्यूगो को लोग कमतर आंकते थे. 

दरअसल, ह्यूगो की हाइट 5 फुट 9 इंच थी और उन्हें लगता था इसी वजह से लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते. बार-बार औसत महसूस करने से थककर ह्यूगो ने बड़ा फैसला लिया और दर्दनाक सर्जरी कराई. जी हां, ह्यूगो ने हाइट बढ़ाने के लिए 'पैरों की लंबाई' बढ़ाने वाली दर्दनाक सर्जरी करवाई. इस सर्जरी के बाद उनकी हाइट तो बढ़ गई लेकिन इसके लिए उन्हें दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा. आज हम इस आर्टिकल में आपको ह्यूगो की सर्जरी के बारे में बताएंगे.

क्यों ह्यूगो ने लिया सर्जरी कराने का फैसला?
मियामी के वकील ह्यूगो रामिरेज की हाइट 5'9 थी और वह हमेशा से चाहते थे कि उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो. 5'9 हाइट होने की वजह से वह खुद को एवरेज/औसत मानते थे और सोचते थे कि यही उनकी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है. इसी कारण से उन्होंने पैरों की लंबाई बढ़ाने वाली एक दर्दनाक सर्जरी करवाई, जिससे उनकी हाइट 6'0 हो गई. लेकिन ह्यूगो के लिए यह भी पर्याप्त नहीं है अब वो दोबारा सर्जरी करवाने की सोच रहे हैं ताकि उनकी हाइट 6'3 हो सके, जिसे वह अपनी परफेक्ट हाइट मानते हैं.

सर्जरी पर ह्यूगो ने कितना पैसा किया खर्च?
ह्यूगो कहते हैं कि 5'9 की हाइट होने की वजह से उन्हें अक्सर लगता था कि लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर जब उनकी तुलना लंबे लोगों से होती थी. ऑफिस में भी उन्होंने महसूस किया कि लोग ज्यादातर छह फुट या उससे लंबे साथियों पर ध्यान देते हैं. इसी वजह से वह और परेशान हो गए. ह्यूगो मानते हैं कि उनके इस फैसले की एक वजह उनका ईगो और अहंकार भी था, क्योंकि वो खुद को सिर्फ एवरेज नहीं देखना चाहते थे. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सर्जरी कराने का फैसला किया तो उनकी पत्नी ने उनके इस फैसले का विरोध किया था. हालांकि, इसके बावजूद उन्होंने सर्जरी करवाई और इस पर करीब £63,000 यानी लगभग 74,66,098.5 रुपये खर्च कर दिए.

कैसे हुई हाइट बढ़ाने वाली सर्जरी?
ह्यूगो के अनुसार उन्होंने हाइट बढ़ाने वाला ऑपरेशन लास वेगास के लिम्बप्लास्टएक्स इंस्टीट्यूट में कराया. वहां डॉक्टर्स ने उसकी जांघ की हड्डी (फीमर) तोड़ी और उसके अंदर एक खास मैग्नेटिक रॉड डाल दी. ये रॉड हड्डियों को धीरे-धीरे अलग करती गई और बीच की खाली जगह में शरीर ने नई हड्डी बना ली. इस तरीके से उनके पैर रोज लगभग 1 मिलीमीटर, यानी महीने में करीब 1 इंच लंबे होते गए. पूरी प्रक्रिया में लगभग तीन महीने लगे और इसके बाद उनकी हाइट 6 फुट हुई. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ह्यूगो को बहुत ज्यादा दर्द हुआ और उन्हें काफी तकलीफों से होकर गुजरना पड़ा.

रिकवरी करने में हुई दिक्कत
सर्जरी के बाद ह्यूगो के लिए रिकवरी करना बहुत मुश्किल था. उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती दोबारा चलना सीखना था. पैरों की मसल्स कमजोर हो गई थीं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे. उन्हें रोजाना के कामों के लिए भी अपनी पत्नी की मदद लेनी पड़ती थी. नहाने से लेकर बिस्तर से उठने तक, हर चीज में उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ती थी. लगभग छह महीने तक वह लंगड़ाकर चलते रहे. डॉक्टर्स ने सलाह दी थी कि वो घर पर रहें और पैरों पर ज्यादा दबाव न डालें, लेकिन ह्यूगो ने उनकी बात पूरी तरह से नहीं मानी थी.
 

