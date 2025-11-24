scorecardresearch
 

Liver Health: लिवर को चुपचाप खोखला कर रही हैं आपकी ये 3 आदतें! अमेरिकी डॉक्टर की चेतावनी

Liver Health: आज हम आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर जोसेफ सलहाब के बताएं 3 ऐसी आदतें बताने जा रहे हैं जो धीरे-धीरे आपके लिवर को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही हैं. इन आदतों में सुधार करके आप अपने लिवर को वक्त रहते खराब होने से बचा सकते हैं.

3 आदतें जो आपके लिवर को बर्बाद कर रही हैं (Photo- AI generated)
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनहेल्दी डाइट और स्ट्रेस की वजह से लिवर से जुड़ी बीमारियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत का कारण बन रही हैं. जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी में अगस्त 2023 में छपी एक स्टडी के मुताबिक, हर साल लिवर की बीमारी से करीब 20 लाख लोगों की मौत होती है.

अच्छी बात यह है कि अपनी लाइफस्टाइल और खान-पान में थोड़े बदलाव करके आप लिवर से जुड़ी कई बीमारियों से खुद को काफी हद तक बचा सकते हैं. आज हम आपको अमेरिकन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर जोसेफ सलहाब की बताई उन 3 आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिवर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं.

1. शराब पीने की आदत

लिवर को नुकसान पहुंचाने की सबसे बड़ी वजहों में से एक रोजाना शराब पीना है. डॉक्टर सलहाब के मुताबिक, अगर कोई इंसान हर दिन शराब पीता है तो 10 साल के अंदर लिवर फेलियर तक हो सकता है. इसलिए ये जरूरी है कि आप शराब न पिएं अगर पीते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में लें.

 2. प्रोसेस्ड और जंक फूड

डॉक्टर सलहाब के मुताबिक, दूसरी बड़ी गलती है जंक फूड खाना. ऐसे खाने में ज्यादा फैट, शुगर और नमक होता है. लोग अक्सर मानते हैं कि लिवर की बीमारी सिर्फ शराब से होती है लेकिन अगर आप शराब नहीं भी पीते हैं और जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो आगे चलकर लिवर फेलियर की वजह बन सकता है. अगर आपकी डाइट में ज्यादा कैलोरी, सैचुरेटेड फैट और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं तो इसका लिवर पर बुरा असर पड़ता है.

3. समय-समय पर टेस्ट न कराना

डॉक्टर सलहाब कहते हैं कि लोग तभी टेस्ट कराते हैं जब उन्हें कोई गंभीर बीमारी होती है. जबकि हकीकत ये है कि लिवर की कई बीमारियां चुपचाप बढ़ती हैं और शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखातीं. इसीलिए साल में कम से कम 1–2 बार लिवर की जांच कराना जरूरी है. ब्लड टेस्ट से बीमारी का पता जल्दी लगाया जा सकता है और समय रहते इलाज संभव है.

अगर आप हेल्दी आदतें अपनाते हैं, शराब नहीं पीते और समय-समय पर हेल्थ चेक-अप करवाते हैं तो इससे आपका लिवर लंबे समय तक हेल्दी रहेगा.

---- समाप्त ----
