scorecardresearch
 

Feedback

Liver detox drink: लिवर के लिए वरदान हैं ये 5 ड्रिंक, आज ही करें इन्हें अपनी डाइट में शामिल

Liver detox drink: हेल्दी शरीर के लिए लिवर का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है. लिवर को हेल्दी रखने लिए सही खान-पान और लाइफस्टाइल जरूरी है. आज हम आपको 5 ऐसे नेचुरल ड्रिंक्स के बारे में बताएंगे जो आपके लिवर को हाइड्रेट रखकर उसे हेल्दी रखने में मदद करेंगे.

Advertisement
X
नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक्स (Photo-AI generated)
नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक्स (Photo-AI generated)

लिवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है. यह 500 से अधिक जरूरी काम करता है, जैसे कि ब्लड को फिल्टर करना, खाने से पोषक तत्व लेना, पित्त बनाना और ब्लड शुगर कंट्रोल करना. शरीर को हेल्दी रखने लिए लिवर का सही से काम करना बेहद जरूरी है और लिवर को सही से काम करने के लिए हाइड्रेशन जरूरी है. पानी तो लिवर का हाइड्रेट करता ही है, इसके अलावा भी कई ऐसे नेचुरल ड्रिंक है जो लिवर को हेल्दी रखने और हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं. आज हम आपको 5 ऐसे नेचुरल ड्रिंक के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिवर को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.

नींबू और अदरक का ड्रिंक

नींबू और अदरक लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. नींबू में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर से टॉक्सिन्स निकालते हैं और लिवर एंजाइम्स को बेहतर बनाते हैं. अदरक के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण लिवर की सूजन कम करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन सुधारते हैं. सुबह गर्म पानी में नींबू और अदरक डालकर पीने से डाइजेशन बेहतर होता है, ब्लोटिंग कम होती है और लिवर हेल्दी रहता है.

सम्बंधित ख़बरें

NAFLD. (Photo: Getty)
फैटी लिवर के लाखों मरीजों के लिए खुशखबरी, वैज्ञान‍िकों ने खोजा सस्ता इलाज 
Fatty Liver Disease
फैटी लिवर के लिए वरदान हैं ये 5 सब्जियां, महज 3 महीने में कम होगा खतरा! 
हेल्दी लिवर के लिए डाइट में शामिल करें ये 4 फल (Photo- AI generated)
लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं? डाइट में शामिल करें ये 4 फल 
Liver (Photo: Freepik)
Liver Detox Drinks: लिवर को नेचुरली डिटॉक्स करती हैं ये 5 हेल्दी ड्रिंक्स, शरीर से टॉक्सिन्स निकालती हैं बाहर 
फैटी लिवर से बचाएगी डायबिटीज वाली दवा सेमाग्लूटाइड, FDA ने दी मंजूरी 

ग्रीन टी

ग्रीन टी लिवर के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स (EGCG) भरपूर मात्रा में होते हैं. ये लिवर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से बचाते हैं. रोजाना 2-3 कप ग्रीन टी पीने से लिवर फैट कम होती है और नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) का खतरा कम होता है.

 चुकंदर का जूस

Advertisement

 चुकंदर के जूस में बिटाइन और बेटालाइन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो लिवर फैट कम करते हैं. इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर को टॉक्सिन्स और ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं.  चुकंदर के जूस को सेब या गाजर के जूस के साथ मिलाकर पी सकते हैं.

 कॉफी

मॉडरेट कॉफी पीना लिवर के लिए फायदेमंद होता है. कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विशेष कंपाउंड्स लिवर की सूजन कम करते हैं और सिरोसिस और लिवर कैंसर के खतरे को घटाते हैं. रोजाना 2 कप ब्लैक कॉफी (बिना शुगर या क्रीम) पीने से लिवर की कोशिकाओं की सुरक्षा और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है.

हर्बल लिवर डिटॉक्स टी

कुछ हर्बल टी भी लिवर को हेल्दी रखने में मदद करती हैं. मिल्क थिसल टी (सिलिमरिन से भरपूर) लिवर की कोशिकाओं को टॉक्सिन्स से बचाती है और उन्हें रीजनरेट करती है. हल्दी टी सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement