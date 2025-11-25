scorecardresearch
 

kidneys Health: आंखों की मामूली समस्या निकली किडनी की गंभीर बीमारी! महिला की कहानी कर देगी चौकन्ना

kidneys Health: हाल ही में उनैजा (Unaiza) नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण उनकी आंखों में दिखाई दे रहे थे, पर वे इसे आंखों की समस्या समझकर शुरुआत में इग्नोर कर रही थीं. बाद में जब उन्होंने डॉक्टर से जांच करवाई तो पता चला कि यह आंखों की दिक्कत नहीं, बल्कि किडनी की बीमारी के संकेत थे.

किडनी खराब होने पर आंखें देती हैं ये 4 संकेत (Photo- Freepik & Pixabay)
क्या आप जानते हैं कि शरीर में किसी भी तरह की परेशानी होने पर बॉडी उसका संकेत देना शुरू कर देती है. लेकिन ज्यादातर समय हम उन पर ध्यान नहीं देते. हाल ही में उनैजा (Unaiza) नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि जिसे वह आंखों की एक छोटी-सी समस्या समझ रही थी, वह किडनी फेल होने जैसी गंभीर बीमारी का संकेत था.

महिला बताती हैं कि शुरुआत में लक्षण बहुत हल्के थे जैसे धुंधला दिखना, पलकें भारी लगना और आंखों के आसपास सूजन. उन्हें लगा कि शायद चश्मे का नंबर बदल गया होगा. लेकिन, जब वे डॉक्टर के पास गईं तो उनके होश उड़ गए. डॉक्टरों ने टेस्ट कर बताया कि उनकी किडनियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. इस तरह एक साधारण-सी आंखों की समस्या, असल में एक बड़ी बीमारी का छुपा हुआ संकेत निकला.

किडनी की शुरुआती बीमारी आंखों में कैसे दिखती है?

अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल्स की डॉ. कविता परिहार बताती हैं, 'किडनी की दिक्कत की शुरुआत कई बार आंखों से ही दिखाई देती है. जैसे आंखों के आसपास सूजन, पलकों में भारीपन, धुंधला दिखना या नजर कमजोर होना. 

किडनी और आंखों का आपस में क्या रिश्ता  है?

डॉ. कविता कहती हैं कि इसका संबंध ब्लड वेसल्स से हैं. उनके मुताबिक, 'किडनी की समस्या अक्सर डायबिटीज और हाई BP से जुड़ी होती है. जब ये दोनों कंट्रोल में नहीं रहते तो शरीर की छोटी-छोटी नसों को नुकसान पहुंचता है जिसका असर आंखों की नसों पर भी पड़ता है.

आंखों में दिखने वाले लक्षण जो किडनी की बीमारी की तरफ इशारा करते हैं

डॉ. कविता परिहार के अनुसार, अगर आंखों में लगातार धुंधलापन रहे, आंखों के सामने धब्बे या काले धब्बे दिखें, चीजें टेढ़ी-मेढ़ी नजर आएं, या अचानक बहुत कम दिखने लगे तो यह किडनी की बीमारी के शुरुआती संकेत हो सकते हैं.

कब आंखों की समस्या पर किडनी टेस्ट करवाना जरूरी है?

डॉ. परिहार कहती हैं, 'अगर किसी को अचानक नजर में बदलाव महसूस हो या धुंधलापन लगातार बना रहे तो सबसे पहले ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए. अगर दोनों में से कोई भी बढ़ा हुआ हो, या आंखों की समस्या ठीक न हो रही हो तो तुरंत किडनी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए. ऐसे लक्षण कई बार किडनी में चल रही शुरुआती गड़बड़ी का संकेत होते हैं, इसलिए समय पर किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है.'

