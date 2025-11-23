Jobs That Damage Kidneys: आपको मौत के मुंह में धकेल सकती हैं ये 4 नौकरियां! चुपके से किडनी पर करती हैं वार, अचानक हो सकती है फेल

Jobs That Damage Kidneys: सोचकर देखिए…आप रोज अपने काम पर जाते हैं. मेहनत करते हैं. पसीना बहाते हैं. घर चलाने के लिए पूरा दिन लगे रहते हैं. मेहनत की वजह से थकान या जोड़ों में दर्द होना बहुत ही आम बात है. लेकिन आपको ये अंदाजा कभी भी नहीं होता कि इसी मेहनत के दौरान आपका काम धीरे-धीरे आपकी किडनियों को अंदर से चोट पहुंचाकर उन्हें डैमेज कर रहा होता है.

आप में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि किडनी की बीमारी सिर्फ बिगड़े खानपान, बिगड़ी लाइफस्टाइल और डायबिटीज या हाई BP वालों को होती है. लेकिन सच ये है कि कई ऐसी नौकरियां भी हैं जो बिना शोर किए, बिना कोई बड़ा लक्षण दिखाए, आपकी किडनियों को हर दिन थोड़ा-थोड़ा कमजोर करती रहती हैं. डर गए ना??? डरने वाली बात भी है! आज हम इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी नौकरियां होती हैं, जो आपकी किडनी को धीरे धीरे सड़ाकर फेलियर की कगार पर ले आती हैं.



कैसे खराब होती है किडनी?

किडनी आपके खून को साफ रखती है. लेकिन जब ये धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है, तो शरीर में गंदगी जमा होने लगती है. इसे ही क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी CKD कहा जाता है. कई रिसर्च बताती है कि कई मजदूरों और कर्मचारियों में किडनी खराब होने की वजह उनकी नौकरी की परिस्थितियां होती हैं.

कौन-कौन सी नौकरियां हैं सबसे ज्यादा खतरनाक?



तेज गर्मी में काम करना: जैसे कंस्ट्रक्शन, सड़क बनाना, फैक्टरी या खेतों में काम करना. ज्यादा पसीना निकलता है, शरीर में पानी कम हो जाता है और किडनी पर लोड बढ़ जाता है.

केमिकल या जहरीले धुएं वाला काम: जैसे पेंट, बैटरी, ग्लू, टैनरी, फैक्टरी में होने वाले कई तरह के रसायन. ये धीरे-धीरे शरीर में जमा होते हैं और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं.

भारी मेटल्स से कॉन्टैक्ट में आना: जैसे लेड, कैडमियम, मर्करी. इनसे जुड़ा काम करने वालों में किडनी खराब होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

बहुत ज्यादा तनाव वाली नौकरी: लगातार टेंशन, देर रात तक काम, नींद की कमी और इर्रेगुलर खाना. ये सब किडनी की सेहत को कमजोर करते हैं.



कैसे डालते हैं किडनी पर असर?



1. भारी धातुएं के कारखानों में छुपा जहर

कुछ कामों में लोग सीसा/लेड, कैडमियम, पारा/मर्करी जैसी धातुओं के संपर्क में रहते हैं. ये धातुएं धीरे-धीरे किडनी के अंदर जमा होकर उसके सेल्स को नुकसान पहुंचाती हैं. ऐसे कामों में खतरा ज्यादा होता है. जो लोग बैटरी की फैक्ट्री, माइनिंग, वेल्डिंग, पेंट और केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है. ज्यादा एक्सपोजर किडनी को अंदर से खा जाता है.



2. केमिकल और सॉल्वेंट फैक्ट्री की हवा भी हो सकती है खतरनाक

कई इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कुछ सॉल्वेंट (जैसे ट्राईक्लोरोएथिलीन, टॉल्यूईन) किडनी को धीरे-धीरे कमजोर करते हैं. इनका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन कई सालों तक सांस या स्किन के जरिए शरीर में जाने पर किडनी खराब हो सकती है.



3. तेज गर्मी और पसीना है किडनी का सबसे बड़ा दुश्मन

ये सबसे आम और सबसे खतरनाक वजह है. अगर आप धूप में या ज्यादा गर्म जगह पर काम करते हैं तो आपको बार-बार डिहाइड्रेशन होता है. पसीना इतना निकलता है कि शरीर में पानी कम हो जाता है तो किडनी पर बहुत दबाव पड़ता है. खेतों में काम करने वाले मजदूर, ईंट भट्टे, फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्कर, खान मजदूर और गर्म मशीनों के पास काम करने वाले कर्मचारी सबसे ज्यादा खतरे में हैं. लंबे समय तक इनमें काम करने से ये किडनी को फेल होने तक ले जा सकता है.



4. ऑफिस स्ट्रेस सिर्फ दिमाग नहीं, किडनी भी करता है खराब

बहुत देर तक काम करना. शिफ्ट बदलना. टेंशन में रहना. ये सब ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म बिगाड़ता है, जिससे किडनी पर लगातार दबाव पड़ता है और वह कमजोर हो सकती है.



रिसर्च में मिले हैं सबूत

कई रिसर्च बताती हैं कि तेज गर्मी में काम करने वाले मजदूरों में किडनी चोट (Acute Kidney Injury) के केस बहुत ज्यादा हैं. अमेरिका में खेतों में काम करने वाले कुछ मजदूरों में एक ही दिन के काम के बाद भी किडनी पर असर दिखा है. थाईलैंड की एक स्टडी में पाया गया कि जिस व्यक्ति को काम में ज्यादा गर्मी लगती है, उसमें किडनी बीमारी का खतरा 5 गुना तक बढ़ जाता है.



क्या किया जा सकता है?



1. धूप और गर्मी में काम करने वालों के लिए

हर 20–30 मिनट में पानी पिएं. छांव में आराम करने के लिए और कूलिंग ब्रेक जरूर लें. सिर्फ पानी नहीं, नमक और मिनरल्स से भरपूर ड्रिंक्स भी पिएं.

2. केमिकल के साथ काम करने वालों के लिए

केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को मास्क, ग्लव्स और सेफ्टी का ध्यान रखने वाले कपड़े जरूर पहनने चाहिए. मशीनों और वेंटिलेशन को ठीक रखें और रेगुलर किडनी टेस्ट करवाएं.

3. स्ट्रेस लेने वालों के लिए

जिन लोगों की नौकरियों में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है उन्हें पूरी नींद लेनी चाहिए. बीच-बीच में ब्रेक जरूर लें और अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से सही रखें.



कमाई करने के लिए काम करना जरूरी है. लेकिन अगर वही नौकरी आपके शरीर को अंदर-ही-अंदर खा रही हो, तो सावधान होना भी जरूरी है. गर्मी, केमिकल और स्ट्रेस ये तीनों मिलकर आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. समय पर पानी, आराम और सुरक्षा ही आपकी किडनी की ढाल हैं.

