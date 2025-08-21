बारिश में बढ़ जाता है डेंगू, मलेरिया और फ्लू का खतरा, इन तरीकों से करें अपनी सुरक्षा

बरसात का मौसम गर्मी से राहत दिलाता है लेकिन यह कई बीमारियों को भी दावत देता है. बरसात के मौसम में वातावरण काफी नम होता है जिससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इस मौसम में बैक्टीरिया पनपते और फैलते हैं. इस दौरान सर्दी-जुकाम के अलावा मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, हैजा और डायरिया जैसी बीमारियां और फंगल संक्रमण भी तेजी से फैलते हैं. अगर आप भी इस मौसम में खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए.
WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक 97 देशों से डेंगू से करीब 40 लाख से अधिक मामले और करीब 3000 से अधिक मौतें रिपोर्ट की गई हैं.
कहीं भी पानी ना जमा होने दें
1-डेंगू, मलेरिया और फ्लू जैसी बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छता बेहद जरूरी है. इसलिए घर में, आंगन, छत, बालकनी या बाहर भी पानी ना जमा होने दें. इस पानी में डेंगू, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर पैदा होते हैं.
2-मच्छर रुके हुए पानी में पनपते हैं. इसलिए गमलों, टायरों और कूलर से भी नियमित रूप से पानी खाली करें. जमा पानी में मच्छर अंडे देते हैं और फिर बीमारियां फैलाते हैं.
3-खुली जगह पर जाने से पहले त्वचा पर खासकर सुबह और शाम के समय कोई दवाई लगाएं ताकि मच्छर पास ना आएं.
4-सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें और शाम होते ही खिड़की-दरवाजे बंद कर दें.
5-अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोएं. खासकर पब्लिक प्लेस पर जाने के बाद या फिर आपने कोई दूषित सतहों को हाथ लगाया हो क्योंकि वहां बैक्टीरिया हो सकते हैं जो आपके हाथों के जरिए आपको संक्रमित कर सकते हैं.
6-बीमार व्यक्तियों के पास जाने से बचें. खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिशू पेपर या कोहनी से ढकें.
7-बारिश में खासतौर पर पीने के पानी में शुद्धता का ध्यान रखें. पानी को पीने से पहले उबाल लें या फिर फिल्टर का इस्तेमाल करें. खासकर तब जब आपके घर साफ पानी ना आने की समस्या है.
8-खाने से पहले फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोएं और कच्ची सब्जी खाने से बचें.
9-बारिश में खुद का बचाव करने के लिए स्ट्रीट फूड्स से दूरी बनाना ज्यादा बेहतर है.