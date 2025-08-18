scorecardresearch
 

इन कारणों की वजह से भारत में तेजी से बढ़ती जा रही हैं इंफर्टिलिटी की समस्या, डॉक्टर से जानें इससे जुड़ी बातें

भारत में इंफर्टिलिटी की समस्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है. इंफर्टिलिटी की समस्या के कई कारण हो सकते हैं. आइए जानते हैं इसके कारणों के बारे में विस्तार से.

भारत में इनफर्टिलिटी की समस्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है. द लांसेट और बाकी मेडिकल जर्नल में पब्लिश स्टडीज के मुताबिक, भारत में 10 से 15 फीसदी कपल्स में इंफर्टिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है. सरकारी डाटा और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से इस बात की पुष्टि हुई है कि PCOS, स्पर्म क्वालिटी में कमी के कारण इंफर्टिलिटी की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है. यह समस्या मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है.

देर से शादी और फैमिली प्लानिंग, इन एक्टिव लाइफस्टाइल जीना, वायु प्रदूषण और केमिकल्स के संपर्क में आने से इंफर्टिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंफर्टिलिटी की समस्या को कम करने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं लेकिन इस बीच उन्हें कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है, खासतौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों में.

एलांटिस हेल्थकेयर (नई दिल्ली) अस्पताल में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं आईवीएफ के चेयरमैन और HOD डॉ. मन्नान गुप्ता ने पर्यावरणीय कारकों, वायु प्रदूषण और लाइफस्टाइल का फर्टिलिटी और आईवीएफ पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बातचीत की है.

भारत में इंफर्टिलिटी के बढ़ते बोझ के पीछे मेडिकल और पर्यावरणीय कारक क्या हैं?

डॉ. मन्नान का कहना है कि भारत में इंफर्टिलिटी की समस्या का सामना 10-15% कपल्स को करना पड़ रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है. मेडिकल रूप से, महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस), एंडोमेट्रियोसिस, थायरॉइड डिसऑर्डर, डायबिटीज और मोटापे के बढ़ते मामले इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. वहीं पुरुषों में, वैरिकोसील, हार्मोनल इंबैलेंस और खराब स्पर्म क्वालिटी जैसी कंडीशन आम हैं. पर्यावरण के कारकों की बात करें तो वायु प्रदूषण, केमिकल्स के संपर्क में आने और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीने के कारण फर्टिलिटी पर काफी बुरा असर पड़ता है. इसके अलावा, देर से शादी और फैमिली प्लानिंग करने से भी फर्टिलिटी पर काफी बुरा असर पड़ता है.

वायु प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल के कारण स्पर्म क्वॉलिटी और ओवेरियन रिजर्व में गिरावट IVF को कैसे प्रभावित कर रही है, खासतौर पर शहरों में?

डॉ. मन्नान का कहना है कि अगर शहरी जीवन की बात की जाए तो सफल प्रेग्नेंसी के लिए स्पर्म काउंट और ओवेरियन रिजर्व में कमी एक बड़ी चुनौती बन गई है - चाहे वह प्राकृतिक रूप से हो या सहायक प्रजनन के माध्यम से.

स्टडीज से पता चलता है कि ज्यादा प्रदूषण वाले वातावरण में रहने वाले पुरुषों में शुक्राणु डीएनए विखंडन (शुक्राणु के अंदर मौजूद डीएनए (DNA) में अनुवांशिक क्षति या टूट-फूट) बढ़ जाता है और महिलाओं में एंटी म्यूलरियन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है. इससे भ्रूण की क्वॉलिटी सीधे कम हो जाती है और IVF की सफलता पर बुरा असर पड़ता है. खराब आदतें, मोटापा और नींद में कमी के कारण हार्मोनल हेल्थ पर भी काफी बुरा असर पड़ता है. जिसके चलते, हमें अक्सर कई आईवीएफ साइकिल और पर्सनलाइज्ड स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल (किसी व्यक्ति की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किए गए उपचार या प्रक्रियाएं, जो विशेष रूप से IVF (इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन) या न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन (NMES) जैसे क्षेत्रों में जरूरी हैं. ) की जरूरत होती है ताकि एक हेल्दी प्रेग्नेंसी मिल सके.

टियर-2 और टियर-3 शहरों में IVF ट्रीटमेंट कितना सस्ता और सफल है?

डॉ. मन्नान का कहना है कि बीते कुछ सालों में IVF ट्रीटमेंट काफी ज्यादा फेमस हो चुका है. लेकिन अगर टियर-2 और टियर-3 शहरों की बात की जाए तो यहां IVF ट्रीटमेंट के ऑप्शन अभी भी काफी कम हैं, जिस कारण यहां रहने वाले कपल्स को इसके लिए शहरों में जाना पड़ता है. बार-बार इलाज के लिए शहर जाने से उनका काफी ज्यादा खर्चा भी आता है. वहीं, भारत के कई हिस्सों में इंफर्टिलिटी की समस्या को अभी भी खराब माना जाता है जिस कारण इलाज में कमी देखने को मिलती है. कुछ राज्यों में इंफर्टिलिटी के इलाज के लिए सब्सिडी वाले ट्रीटमेंट या इंश्योरेंस कवरेज पर विचार किया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच और सामर्थ्य के मामले में अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है. सरकारी मदद और समर्थन से कपल्स को इलाज में मदद मिल सकती है और इंफर्टिलिटी की समस्या का समाधान किया जा सकता है.

IVF ट्रीटमेंट शुरू करते समय कपल्स खासकर 35 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को क्या बातें पता होना चाहिए?

डॉ. मन्नान का कहना है कि आईवीएफ की सफलता आमतौर पर 30% से 50% तक होती है, जो महिला की उम्र, इंफर्टिलिटी के कारण और क्लीनिक पर निर्भर करती है. 35 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं में, ओवेरियन रिजर्व और एग की क्वालिटी में कमी के कारण सफलता दर कम होने लगती है. कपल्स के लिए यह समझना ज़रूरी है कि आईवीएफ से पहले साइकिल में गर्भधारण की गारंटी नहीं मिलती है. इसके लिए दो या ज्यादा साइकिल की जरूरत पड़ती है, और कुछ मामलों में, डोनर एग या प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग (पीजीटी) जैसी उन्नत तकनीकों की जरूरत पड़ती है. 

