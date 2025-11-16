Bad Cholesterol Symptoms: बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर में दिखते हैं ये 4 लक्षण, इग्नोर करना पड़ेगा भारी

जब बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) कम होता है तो धमनियों में फैट जमा होने लगता है. धीरे-धीरे नसें संकरी हो जाती हैं, खून का बहाव कम हो जाता है और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे आगे चलकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरों की नसों में ब्लॉकेज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि शुरुआत में कोई बड़े लक्षण नहीं दिखते इसलिए इसे 'साइलेंट किलर' कहा जाता है.

ज्यादातर लोगों में इसके शुरुआती लक्षण साफ नहीं दिखते लेकिन अंदर ही अंदर यह शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है. अगर इसके शुरुआती संकेत को पहचान लिया जाए तो दिल से जुड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है.

थकान और सांस फूलना

जब धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो ब्लड फ्लो स्लो होने लगता है. इसके कारण हल्का काम करने पर भी थकान या सांस फूलने लगती है. NIH की एक स्टडी में बताया गया है कि थकान के साथ सांस फूलना धमनियों में शुरुआती बदलाव का संकेत हो सकता है. यह हार्ट अटैक जैसा तेज दर्द नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि ब्लड फ्लो रूक रहा है. अगर इसे इग्नोर किया गया तो यह धीरे-धीरे आगे चलकर बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है.

टांगों में दर्द, झुनझुनी या भारीपन

कोलेस्ट्रॉल सिर्फ दिल की नसों को ही नहीं पैरों की नसों को भी ब्लॉक कर सकता है. इसमें चलते समय पिंडलियों में दर्द, जलन, भारीपन या खिंचाव महसूस होता है जो आराम करने पर ठीक हो जाता है. कई लोग इसे थकान या उम्र का असर मानकर छोड़ देते हैं, जबकि यह भी बैड कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है.

पैर ठंडे रहना या घाव देर से भरना

जब पैरों में खून सही से नहीं पहुंच पाता तो पैर में ठंड लगना, सुन्नपन, स्किन पतली होना या छोटे घाव का देर से भरना जैसे लक्षण दिख सकते हैं. यह धमनियों के संकरे होने का संकेत है जो आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकता है.

आंखों या उसके आस-पास पीले धब्बे

कुछ लोगों में शरीर पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने पर साफ तौर पर आंखों के पास पीले धब्बे, पीली गांठे, आंख की पुतली के चारों ओर सफेद/ग्रे रिंग, हाथों और एड़ी पर गांठ जैसे निशान दिखते हैं.

