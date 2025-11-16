scorecardresearch
 

Feedback

Bad Cholesterol Symptoms: बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर में दिखते हैं ये 4 लक्षण, इग्नोर करना पड़ेगा भारी

High Cholesterol Silent Symptoms: हाई कोलेस्ट्रॉल का पता आमतौर पर ब्लड टेस्ट से ही चलता है क्योंकि इसके स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते. फिर भी शरीर कुछ हल्के संकेत देकर सावधान जरूर करता है. इन संकेतों को समय रहते पहचानकर टेस्ट करवाना जरूरी है ताकि बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को शुरुआती स्तर पर ही कंट्रोल किया जा सके.

Advertisement
X
बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर देता है ये 5 संकेत (Photo- AI generated)
बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर देता है ये 5 संकेत (Photo- AI generated)

जब बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) कम होता है तो धमनियों में फैट जमा होने लगता है. धीरे-धीरे नसें संकरी हो जाती हैं, खून का बहाव कम हो जाता है और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे आगे चलकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरों की नसों में ब्लॉकेज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि शुरुआत में कोई बड़े लक्षण नहीं दिखते इसलिए इसे 'साइलेंट किलर' कहा जाता है.

ज्यादातर लोगों में इसके शुरुआती लक्षण साफ नहीं दिखते लेकिन अंदर ही अंदर यह शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है. अगर इसके शुरुआती संकेत को पहचान लिया जाए तो दिल से जुड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है.

थकान और सांस फूलना

सम्बंधित ख़बरें

Foods for strong bones
जवानी में कमजोर हो रही हड्डियों को बनाना है मजबूत, ये 5 चीजें करेंगी कमाल 
Kidney issues
रात में नींद ना आना हो सकता है किडनी की बीमारी का संकेत, ना करें अनदेखी 
Manika vishwakarma in Miss Universe
मिस यूनिवर्स में छाईं भारतीय सुंदरी मनिका, काले रंग की ड्रेस में ढाया कहर 
signs of kidney damage in urine
यूरिन में ये बदलाव किडनी डैमेज का संकेत, लापरवाही कर सकती है Kidney फेल 
liver health
लिवर के लिए खाएं ये फूड्स और 4 चीजों से बनाएं दूरी, नहीं होगा Fatty Liver  

जब धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो ब्लड फ्लो स्लो होने लगता है. इसके कारण हल्का काम करने पर भी थकान या सांस फूलने लगती है. NIH की एक स्टडी में बताया गया है कि थकान के साथ सांस फूलना धमनियों में शुरुआती बदलाव का संकेत हो सकता है. यह हार्ट अटैक जैसा तेज दर्द नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि ब्लड फ्लो रूक रहा है. अगर इसे इग्नोर किया गया तो यह धीरे-धीरे आगे चलकर बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है.

टांगों में दर्द, झुनझुनी या भारीपन

Advertisement

कोलेस्ट्रॉल सिर्फ दिल की नसों को ही नहीं पैरों की नसों को भी ब्लॉक कर सकता है. इसमें चलते समय पिंडलियों में दर्द, जलन, भारीपन या खिंचाव महसूस होता है जो आराम करने पर ठीक हो जाता है. कई लोग इसे थकान या उम्र का असर मानकर छोड़ देते हैं, जबकि यह भी बैड कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है.

पैर ठंडे रहना या घाव देर से भरना

जब पैरों में खून सही से नहीं पहुंच पाता तो पैर में ठंड लगना, सुन्नपन, स्किन पतली होना या छोटे घाव का देर से भरना जैसे लक्षण दिख सकते हैं. यह धमनियों के संकरे होने का संकेत है जो आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकता है.

आंखों या उसके आस-पास पीले धब्बे

कुछ लोगों में शरीर पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने पर साफ तौर पर आंखों के पास पीले धब्बे, पीली गांठे, आंख की पुतली के चारों ओर सफेद/ग्रे रिंग, हाथों और एड़ी पर गांठ जैसे निशान दिखते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement