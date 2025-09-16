scorecardresearch
 

किडनी की हेल्थ को करना चाहते हैं सपोर्ट? इन हर्बल टी से मिलेगी मदद

किडनी की सेहत के लिए कुछ हर्बल चायें फायदेमंद हो सकती हैं, जैसे कि डैंडेलियन रूट टी, नेटिल लीफ टी, पार्सले टी, अदरक की चाय, गुड़हल चाय और ग्रीन टी. ये चायें किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ावा देने, इंफ्लेमेशन को कम करने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में सहायक हो सकती हैं.

आपकी किडनी शायद उतना ध्यान नहीं पातीं जितना उन्हें मिलना चाहिए. ये छोटी सी फलियों जैसे अंग दिन-रात मेहनत करते हैं, आपके खून से ज़हरीले पदार्थ निकालने, शरीर में तरल पदार्थों का बैलेंस बनाए रखने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करते हैं. लेकिन दिल या फेफड़ों की तरह किडनी को आमतौर पर तब तक खास ध्यान नहीं मिलता जब तक कि कोई समस्या न हो जाए. तो फिर आप उनके लिए रोजाना क्या कर सकते हैं? पानी खूब पीना और बैलेंस डाइट लेना तो जरूरी है, साथ ही कुछ हर्बल चाय का इस्तेमाल करना भी आपकी किडनी हेल्थ के लिए लाभकारी साबित हो सकता है.

लेकिन ध्यान रखें, कोई भी चाय जादू की तरह आपकी किडनी को पूरी तरह साफ नहीं कर देगी. फिर भी कुछ हर्बल चाय में ऐसे तत्व होते हैं जो किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ावा देने, इंफ्लेमेशन को कम करने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में सहायक होते हैं.

डैंडेलियन रूट टी: डैंडेलियन जड़ को कई सदियों से नेचुरल ड्यूरेटिक (मूत्रवर्धक) के रूप में जाना जाता है. यह आपके शरीर में मूत्र उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है, जिससे किडनी एक्स्ट्रा नमक और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है. यह प्राकृतिक डिटॉक्स में सहायता करती है, पानी की सूजन कम करती है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है. इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए लोग इसे शहद या नींबू के साथ पीना पसंद करते हैं. डैंडेलियन जड़ को आयुर्वेद में सिंहपर्णी, दूधी, डुडल कहा जाता है.

नेटिल लीफ टी: नेटिल यानि बिच्छू घास सुनकर डर लगता है, लेकिन चाय के रूप में ये एक बेहतरीन किडनी सपोर्टर साबित होती है. इसमें सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, और विटामिन्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन C भी होते हैं. यह मूत्रमार्ग से बैक्टीरिया को निकालने में मदद करती है. इसके स्वाद को नरम करने के लिए आप इसमें पुदीना भी मिला सकते हैं.

पार्सले टी: अक्सर खाने में सजावट के तौर पर इस्तेमाल होने वाला पार्सले आपकी किडनी के लिए भी फायदेमंद है. इसमें प्राकृतिक मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो ब्लोटिंग कम करते हैं और मूत्रमार्ग की सफाई में मदद करते हैं. यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरा होता है और पारंपरिक दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है. घर पर पार्सले के कुछ पत्ते गर्म पानी में 5-10 मिनट डालकर आप आसानी से यह चाय बना सकते हैं.

अदरक की चाय: अदरक सिर्फ मतली या गले की खराश के लिए ही नहीं है, बल्कि यह किडनी को भी ताजगी दे सकती है. इसके एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुणों की वजह से यह किडनी की हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है. यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो किडनी की बीमारी में एक बड़ी वजह होती है. एक नींबू का टुकड़ा डालकर इसका स्वाद और भी बढ़ाया जा सकता है.

गुड़हल चाय: यह रंग-बिरंगी लाल चाय न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि बहुत लाभकारी भी है. गुड़हल ब्लड प्रेशर घटाने में मदद करता है, जो किडनी की बीमारियों की मुख्य वजहों में से एक है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसका स्वाद खट्टा-मीठा होता है, जिसे बर्फ के साथ पीना बहुत अच्छा लगता है. अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लिए बिना इसे न पिएं.

ग्रीन टी: तकनीकी रूप से यह हर्बल नहीं है, लेकिन ग्रीन टी किडनी की सुरक्षा में मददगार है. इसमें कैटेचिन नामक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो किडनी सेल्स को नुकसान से बचाते हैं. यह सूजन कम करता है और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है. 

