बढ़ने लगेंगे बाल, झड़ना होगा बंद! बस दही में मिलाकर खाएं ये 2 चीजें, जल्द दिखेगा फर्क

Hair Care Tips: आजकल खान-पान की आदतें और बिजी लाइफ की वजह से बालों का झड़ना, रूखापन और डैंड्रफ आम समस्या बन चुकी है. यह परेशानी लड़कियों और लड़कों दोनों में देखने को मिलती है. हार्मोनल असंतुलन, थायरॉयड, पीसीओएस, तनाव, प्रदूषण और अन्य कारण बालों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं. बाजार में मिलने वाले शैम्पू और हेयर प्रोडक्ट्स से सिर्फ कुछ समय के लिए आराम मिलता है, लेकिन लंबे समय तक बालों की जड़ों को पोषण नहीं मिलता. ऐसे में घरेलू नुस्खे सबसे असरदार माने जाते हैं. अगर आप भी बालों के झड़ने से परेशान हैं तो यह देसी उपाय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.
दही तो हमेशा से ही लोग बालों की हेल्थ के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मगर दही के साथ आप 2 और चीजों को मिलाकर खाएंगे तो बालों का झड़ना कम और उनकी ग्रोथ होने लगेगी. दही के साथ आपको करी पत्ते और सत्तू (चने को पीसकर बनने वाला आटा) मिलाकर खाना है. बालों की कई समस्याओं के लिए करी पत्ते, दही और चना सत्तू का मिक्सर बहुत लाभदायक है. इन तीनों में ही अपने-अपने गुण मौजूद हैं और मिलकर ये बालों के लिए वरदान बन जाते हैं. नियमित इस्तेमाल से बाल मजबूत, घने और चमकदार बनते हैं. यह हेयर मास्क पूरी तरह नेचुरल और केमिकल-फ्री है, इसलिए लंबे समय तक बिना साइड इफेक्ट के इस्तेमाल किया जा सकता है.