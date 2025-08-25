बढ़ने लगेंगे बाल, झड़ना होगा बंद! बस दही में मिलाकर खाएं ये 2 चीजें, जल्द दिखेगा फर्क

Hair Care Tips: आजकल खान-पान की आदतें और बिजी लाइफ की वजह से बालों का झड़ना, रूखापन और डैंड्रफ आम समस्या बन चुकी है. यह परेशानी लड़कियों और लड़कों दोनों में देखने को मिलती है. हार्मोनल असंतुलन, थायरॉयड, पीसीओएस, तनाव, प्रदूषण और अन्य कारण बालों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं. बाजार में मिलने वाले शैम्पू और हेयर प्रोडक्ट्स से सिर्फ कुछ समय के लिए आराम मिलता है, लेकिन लंबे समय तक बालों की जड़ों को पोषण नहीं मिलता. ऐसे में घरेलू नुस्खे सबसे असरदार माने जाते हैं. अगर आप भी बालों के झड़ने से परेशान हैं तो यह देसी उपाय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

दही के साथ मिलाएं ये दो चीजें

दही तो हमेशा से ही लोग बालों की हेल्थ के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मगर दही के साथ आप 2 और चीजों को मिलाकर खाएंगे तो बालों का झड़ना कम और उनकी ग्रोथ होने लगेगी. दही के साथ आपको करी पत्ते और सत्तू (चने को पीसकर बनने वाला आटा) मिलाकर खाना है. बालों की कई समस्याओं के लिए करी पत्ते, दही और चना सत्तू का मिक्सर बहुत लाभदायक है. इन तीनों में ही अपने-अपने गुण मौजूद हैं और मिलकर ये बालों के लिए वरदान बन जाते हैं. नियमित इस्तेमाल से बाल मजबूत, घने और चमकदार बनते हैं. यह हेयर मास्क पूरी तरह नेचुरल और केमिकल-फ्री है, इसलिए लंबे समय तक बिना साइड इफेक्ट के इस्तेमाल किया जा सकता है.

करी पत्ते के फायदे

एंटीऑक्सीडेंट्स और अमीनो एसिड्स से भरपूर करी पत्ता बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं.

ये बालों में मेलेनिन की मात्रा बढ़ाते हैं जिससे समय से पहले बालों के सफेद होने की समस्या कम होती है.

करी पत्ते से बने हेयर मास्क से बालों का झड़ना और रूखापन दोनों ही कम होते हैं.

दही के फायदे

दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स और लैक्टिक एसिड स्कैल्प को साफ और हेल्दी रखते हैं.

यह डैंड्रफ को हटाने और खुजली को कम करने में मदद करता है.

दही बालों में नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है और इन्हें सॉफ्ट और शाइनी बनाता है.

चना सत्तू के फायदे

चना सत्तू में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और आयरन होता है जो बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी है.

यह बालों की जड़ों को पोषण देकर इन्हें घना और मजबूत बनाता है.

स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन भी सत्तू लगाने से बेहतर होता है जिससे नए बाल उगने में मदद मिलती है.

---- समाप्त ----