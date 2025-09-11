scorecardresearch
 

दिल्ली में तेजी से फैल रहा तेज बुखार-बदन दर्द देने वाला ये वायरस, नॉर्मल फ्लू समझने की न करें भूल

दिल्ली में इन दिनों H3N2 वायरस से परेशान मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसी ही दिखते हैं, लेकिन यह आम फ्लू से अलग है और पैरासिटामोल जैसी सामान्य दवाओं से ठीक नहीं होते.

दिल्ली में H3N2 इंफ्लूएंजा वायरस के बढ़ते मामले (Photo-AI generated)
दिल्ली के अस्पतालों में इन दिनों फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. लेकिन यह आम सर्दी-जुकाम या फ्लू नहीं है, बल्कि H3N2 इंफ्लूएंजा वायरस है. H3N2 नामक वायरस की वजह से मरीजों को तेज बुखार, गले में खराश, सिरदर्द, बदन दर्द, कमजोरी जैसी परेशानियां हो रही हैं. सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह बुखार साधारण दवा जैसे पैरासिटामोल से जल्दी ठीक नहीं हो रहा है. इसे ठीक होने में 7 दिन या उससे भी ज्यादा समय लग रहा है. कई मामलों में मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है.

डॉक्टरों का कहना है कि लंबे मानसून के कारण वायरल इंफेक्शन आसानी से एक-दूसरे में फैल रहा है. नॉर्मल फ्लू कई तरह के वायरस से होता है, लेकिन इस समय H3N2 वायरस सबसे ज्यादा एक्टिव है.

H3N2 वायरस क्या है?

H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस, फ्लू पैदा करने वाले इन्फ्लूएंजा A वायरस का ही प्रकार है. यह वायरस इंसानों और जानवरों दोनों को प्रभावित कर सकता है. इसकी खासियत यह है कि यह समान्य फ्लू की तुलना में तेजी से फैलता है और इसके लक्षण भी ज्यादा गंभीर होते हैं. 

H3N2 इंफ्लूएंजा वायरस के क्या है लक्षण और इससे कैसे बचें?

डॉक्टरों के मुताबिक, इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं, जैसे बुखार, गले में खराश, खांसी और सर्दी. लेकिन H3N2 में बुखार लंबे समय तक रहता है, खांसी लगातार बनी रहती है और कई बार फेफड़ों में इंफेक्शन या निमोनिया तक हो सकता है.

ऐसे में अगर बुखार 2 दिन से ज्यादा रहे, सांस लेने में दिक्कत हो या सीने में दर्द महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. फिलहाल, डॉक्टर मरीजों को आराम करने, खूब पानी पीने और समय पर टेस्ट कराने की सलाह दे रहे हैं. इस वायरस से बचने का सबसे आसान तरीका है सावधानी बरतना. सही इलाज और हेल्दी आदतों को अपनाकर आप इसकी चपेट में आने से बच सकते हैं.

