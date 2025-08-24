scorecardresearch
 

Feedback

चाहते हैं ग्लोइंग स्किन? शरीर के इस अंग का रखें ख्याल, इन सुपरफूड्स से मिलेगी मदद

क्या आप जानते हैं कि आपकी स्किन कैसी दिखेगी, यह काफी हद तक आपके गट हेल्थ पर निर्भर करता है? यानी, अगर आपका गट हेल्दी रहेगा और आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आपकी स्किन भी नेचुरली ग्लो करेगी.

Advertisement
X
ग्लोइंग स्किन और हेल्दी गट के लिए खाएं ये सुपरफूड्स (Photo-AI generated)
ग्लोइंग स्किन और हेल्दी गट के लिए खाएं ये सुपरफूड्स (Photo-AI generated)

क्या आप जानते हैं कि आपकी स्किन हेल्थ का सीधा रिश्ता आपके गट हेल्थ से है? जी हां, यह सच है. आपके गट हेल्थ का सीधा असर आपकी स्किन हेल्थ पर पड़ता है और इसे इसे गट-स्किन एक्सिस कहा जाता है. अगर पेट में मौजूद बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाए तो शरीर में सूजन बढ़ सकती है, जिससे पिंपल्स, मुंहासे या डलनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं. वहीं, अगर आप गट-फ्रेंडली चीजें खाते हैं तो न सिर्फ आपका डाइडेशन बेहतर रहेगा, बल्कि स्किन पर भी ग्लो बना रहेगा. यानी, हेल्दी स्किन के लिए सबसे पहले गट हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है.

दही

गट हेल्थ के लिए दही काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें लाइव प्रॉबायोटिक्स होते हैं. इसे रोजाना खाने से गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं और शरीर में सूजन कम होती है. यही वजह है कि दही खाने से पिंपल्स, रोजेशिया और एक्जिमा जैसी स्किन प्रॉब्लम्स कम होती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

अखरोट को भिगोकर खाने के फायदे (Photo-AI generated)
अखरोट को भिगोकर खाने से मिलेंगे 5 गजब के फायदे, वजन रहेगा कंट्रोल और स्किन करेगी ग्लो 
what should people eat in diabetes
डायबिटीज मरीज नाश्ते में अंडा-टोस्ट खाएं या सिर्फ अंडे, ब्लड शुगर कैसे रहेगा कंट्रोल 
woman trying to loose weight
हेल्दी तरीके से घटाना है वजन तो अपनाएं ये ट्रिक्स, शरीर भी रहेगी तंदुरुस्त 
womens feeling tiredness
रोज-रोज की थकान को करना है दूर तो लाइफ में करें ये बदलाव, दिन भर रहेंगे एक्टिव 
The man is not able to sleep properly
क्या आपको भी रात को ठीक से नहीं आती है नींद, बढ़ सकता है इन बीमारियों का रिस्क 

पपीता

पपीता सेहत के साथ-साथ स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद पपेन नामक एंजाइम डाइजेशन को बेहतर बनाता है और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है. इससे पेट फूलने (ब्लोटिंग) की समस्या कम होती है जो अक्सर चेहरे की डलनेस का कारण बनती है.

हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, केल और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे गट और स्किन दोनों के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं. इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर, क्लोरोफिल और फोलेट होता है, जो डाइजेशन को मजबूत करने और बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं.

Advertisement

ग्रीन टी

ग्रीन टी सेहत और स्किन दोनों के लिए फायदेमंद मानी जाती है. इसमें मौजूद कैटेचिन्स नामक एंटीऑक्सीडेंट गट में सूजन को कम करते हैं और माइक्रोबायोम को हेल्दी बनाए रखते हैं.यह शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हार्मोनल असंतुलन को भी कंट्रोल करती है, जिससे पिंपल्स और चेहरे की लालिमा कम होती है. रोजाना ग्रीन टी पीने से डाइजेशन तो बेहतर होता ही है, साथ ही स्किन पर भी नेचुरल ग्लो बना रहता है.

बादाम

बादाम सेहत और स्किन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद हैं. इनमें हेल्दी फैट, फाइबर और विटामिन E भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो गट हेल्थ को सपोर्ट करने के साथ-साथ स्किन को भी पोषण देते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement