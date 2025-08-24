चाहते हैं ग्लोइंग स्किन? शरीर के इस अंग का रखें ख्याल, इन सुपरफूड्स से मिलेगी मदद

क्या आप जानते हैं कि आपकी स्किन हेल्थ का सीधा रिश्ता आपके गट हेल्थ से है? जी हां, यह सच है. आपके गट हेल्थ का सीधा असर आपकी स्किन हेल्थ पर पड़ता है और इसे इसे गट-स्किन एक्सिस कहा जाता है. अगर पेट में मौजूद बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाए तो शरीर में सूजन बढ़ सकती है, जिससे पिंपल्स, मुंहासे या डलनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं. वहीं, अगर आप गट-फ्रेंडली चीजें खाते हैं तो न सिर्फ आपका डाइडेशन बेहतर रहेगा, बल्कि स्किन पर भी ग्लो बना रहेगा. यानी, हेल्दी स्किन के लिए सबसे पहले गट हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है.

दही

गट हेल्थ के लिए दही काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें लाइव प्रॉबायोटिक्स होते हैं. इसे रोजाना खाने से गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं और शरीर में सूजन कम होती है. यही वजह है कि दही खाने से पिंपल्स, रोजेशिया और एक्जिमा जैसी स्किन प्रॉब्लम्स कम होती हैं.

पपीता

पपीता सेहत के साथ-साथ स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद पपेन नामक एंजाइम डाइजेशन को बेहतर बनाता है और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है. इससे पेट फूलने (ब्लोटिंग) की समस्या कम होती है जो अक्सर चेहरे की डलनेस का कारण बनती है.

हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, केल और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे गट और स्किन दोनों के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं. इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर, क्लोरोफिल और फोलेट होता है, जो डाइजेशन को मजबूत करने और बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं.

ग्रीन टी

ग्रीन टी सेहत और स्किन दोनों के लिए फायदेमंद मानी जाती है. इसमें मौजूद कैटेचिन्स नामक एंटीऑक्सीडेंट गट में सूजन को कम करते हैं और माइक्रोबायोम को हेल्दी बनाए रखते हैं.यह शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हार्मोनल असंतुलन को भी कंट्रोल करती है, जिससे पिंपल्स और चेहरे की लालिमा कम होती है. रोजाना ग्रीन टी पीने से डाइजेशन तो बेहतर होता ही है, साथ ही स्किन पर भी नेचुरल ग्लो बना रहता है.

बादाम

बादाम सेहत और स्किन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद हैं. इनमें हेल्दी फैट, फाइबर और विटामिन E भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो गट हेल्थ को सपोर्ट करने के साथ-साथ स्किन को भी पोषण देते हैं.

