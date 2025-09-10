scorecardresearch
 

Feedback

आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए रोज खाएं ये 5 सुपरफूड्स, तुरंत दिखेगा फर्क

आंखों की सेहत का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना पूरे शरीर का. गलत खान-पान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और लंबे स्क्रीन टाइट का असर हमारे आंखों पर भी पड़ा है. ऐसे में आज हम आपको डॉक्टर के बताए कुछ फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आंखों को लंबे समय तक हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.

Advertisement
X
आंखों के लिए हेल्दी फूड्स (Photo- AI generated)
आंखों के लिए हेल्दी फूड्स (Photo- AI generated)

आंखों को हेल्दी रखने की सबसे आसान और असरदार तरीका है सही खान-पान और हेल्दी लाइफस्टाइल. जिस तरह शरीर को हेल्दी और फिट रहने के लिए पोषण की जरूरत होती है, वैसे ही आंखों को भी हेल्दी रखने के लिए खान-पान का सही होना बेहद जरूरी है.आई स्पेशियलिटी डॉ. शिबू वार्की ने एक इंटरव्यू में बताया है कि कैसे हेल्दी खाना आंखों की सेहत के लिए जरूरी है. उन्होंने कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताया है जिनमें टीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो रेटिना और लेंस को पोषण देते हैं और आंखों पर पड़ने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं.

हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे, पालक, केल में ल्यूटिन और जेक्सैंथिन नाम के दो खास कंपाउंड पाए जाते हैं. ये आंखों को हानिकारक यूवी किरणों से बचाते हैं और और रेटिना को हेल्दी रखते हैं, जिससे आंखों कीर रोशनी लंबे समय तक बनी रहती है.

सम्बंधित ख़बरें

Sprouted Potatoes
क्या Sprouted Potatoes सच में होते हैं जहरीले?  
Exercise better than yoga
योग से बेहतर हैं ताई ची, पिलेट्स और HIIT... स्टडी में खुलासा 
sugar salt oil
नमक, चीनी और तेल...एक दिन में कितनी मात्रा खाना सही? डॉक्टर्स ने बताया 
Milk shake and mind
मिल्कशेक बन रहा दिमाग के लिए जहर! पीने वाले वैज्ञानिकों की ये चेतावनी जरूर मानें 
vitamin d aging
क्या विटामिन-डी आपकी उम्र बढ़ने से रोकने में मदद करती है... अमेरिकी स्टडी में खुलासा 

फैटी फिश (सालमन, सार्डिन्स)

मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर होता है. यह आंखों को ड्राई होने से बचाता है और रेटिना की कोशिकाओं को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है. इससे आंखों में उम्र से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है.

खट्टे फल और शिमला मिर्च

संतरा, नींबू जैसे खट्टे फल और शिमला मिर्च में विटामिन C ज्यादा मात्रा में होता है. यह आंखों की कोशिकाओं को मजबूत करता है, कोलाजेन बनाने में मदद करता है और मोतियाबिंद की समस्या को दूर रखने में मदद करता है.

Advertisement

अंडे

अंडे के पीले भाग में विटामिन A, ल्यूटिन और जेक्सैंथिन बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं. इसमें मौजूद नेचुरल फैट इन पोषक तत्वों को शरीर में आसानी से अब्जॉर्ब होने में मदद करता है.

नट्स, सीड्स और दालें

सनफ्लावर सीड्स और बादाम में विटामिन E और प्लांट-बेस्ड ओमेगा-3 होता है. मसूर और चने में जिंक मिलता है जो विटामिन A को आंखों तक पहुंचाने और रात में देखने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है.

डॉ. शिबू वार्की के अनुसार, इन फूड्स में मौजूद पोषक तत्व जैसे ल्यूटिन, जेक्सैंथिन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन A, C, E और जिंक आंखों में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं और रेटिना व लेंस जैसी सेंसिटिव हिस्सों की रक्षा करते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ऐपल इवेंट लाइव
    Apple Event Live Streaming
    Advertisement