मानसून में बीमारियों से रहना चाहते हैं दूर? इन बातों का रखें खास ख्याल

मानसून के दौरान हेल्दी रहने और इंफेक्शन से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है. इन टिप्स का पालन करके आप मानसून के दौरान हेल्दी रह सकते हैं और इंफेक्शन से बच सकते हैं.

मानसून में बीमारियों से रहना चाहते हैं दूर? इन बातों का रखें खास ख्याल (PHOTO: PIXABAY)
मानसून में बीमारियों से रहना चाहते हैं दूर? इन बातों का रखें खास ख्याल (PHOTO: PIXABAY)

बरसात का मौसम हर किसी को बहुत पसंद होता है. गर्मी से मिलती राहत, ठंडी-ठंडी हवा और भीगने का मज़ा कुछ अलग ही होता है. लेकिन इस मौसम में सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बरसात के पानी में कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं. इसलिए मानसून का सही मजे लेने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए.

साफ और उबला हुआ पानी पीना बहुत जरूरी है- बारिश के मौसम में पानी में गंदगी और कीटाणु ज्यादा होते हैं, जिससे पेट की बीमारियां हो सकती हैं. बाहर के फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड से दूर रहें क्योंकि वो अक्सर साफ-सुथरे नहीं होते और बीमार कर सकते हैं.

घर के आगे या आसपास पानी जमा न होने दें क्योंकि ये मच्छरों के लिए बढ़िया प्रजनन स्थल होते हैं. मच्छर कई बीमारियाँ फैलाते हैं, इसलिए गड्ढों से पानी निकालते रहें और अपने घर में पानी के बर्तन ढक कर रखें. साथ ही, जो फल और सब्जियां आप खाते हैं उन्हें अच्छे से धोकर ही सेवन करें.

नींद पूरी करना भी बहुत ज़रूरी है- अच्छी नींद से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. साथ ही, बरसात के बावजूद हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करते रहें ताकि आप फिट और हेल्दी रहें.

बारिश में बार-बार भीगने से बचें- घर से निकलते वक्त छाता या रेनकोट जरूर साथ रखें, ताकि आप ठंड से बीमार न पड़ें. इसके अलावा, बाहर से आने के बाद हाथों को अच्छे से धोना न भूलें क्योंकि गंदे हाथों से बीमारियां फैलती हैं.

अपने हाथ धोएं- हर बार खाना खाने से पहले अपने हाथ धोना और उन्हें सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है, खासकर जब आप बाहर से घर आते हैं. मानसून के दौरान हाथों की अच्छी स्वच्छता बनाए रखें ताकि खाना खाते समय आपके हाथों की स्किन साफ रहे. यह जरूरी है क्योंकि मानसून के दौरान हानिकारक कीटाणु तेजी से बढ़ते हैं.

अगर आप ये छोटी-छोटी सावधानियां अपनाएंगे तो इस बारिश का मज़ा भी पूरा उठाएंगे और सेहतमंद भी रहेंगे. 

