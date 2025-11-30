scorecardresearch
 
Heart Health: नमक, मिठाई और.. दिल को धीरे-धीरे बीमार बना रहीं ये 6 चीजें, कार्डियोलॉजिस्ट ने गिनाए नाम

दिल के बीमारियों का खतरा समय के साथ बढ़त जा रहा है, जिसकी सबसे बडी वजह हमारा खराब लाइफस्टाइल है और खानपान है. अगर आप खुद को हार्ट डिजीज से दूर रखना चाहते हैं तो अपनी रसोई से इन 5 चीजों को फौरन से हटा लीजिए.

खानपान का असर सीधे हमारी दिल पर पड़ता है. (Photo: AI-generated)
Harmful Foods For Heart: आजकल दिल से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, भारत में भी कम उम्र के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, और दिल की बीमारियां आम हो गई हैं. लेकिन  ल पर असर डालती हैं. हम लोग जो खाते हैं, उसका सीधा असर हमारी किडनी, लिवर और दिल पर पड़ता है. इसलिए अपने खाने की चीजों का हमेशा हमें खास ध्यान रखना चाहिए. वासावी अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. कृष्ण कुमार के मुताबिक, दिल की सुरक्षा के लिए पहला कदम सही खाना ही है.

डॉ. कृष्ण कुमार ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए कहा कि अक्सर लोग यह सोचते हैं कि कितना खाना खाया, लेकिन यह नहीं सोचते कि क्या खाना खाया. आजकल लोग बिजी होने के चलते जंक फूड और तली-भुनी चीजें खाते हैं और उसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं. मगर इससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. डॉक्टर ने ऐसी चीजें बताई हैं, जिन्हें हमें अपनी थाली में बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए, अगर हम हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं.

दिल को रखना है सेफ तो खाना छोड़ दें ये चीजें

 ज्यादा नमक वाले फूड्स

खाने में अधिक नमक हमारी किडनी के लिए भी अच्छा नहीं होता है और इसके साथ ही अधिक सोडियम वाले खाने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है. हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए जितना हो हमें प्रोसेस्ड फूड, कैन्ड सूप, अचार और नमकीन मेवे जैसी ज्यादा सोडियम वाली चीजें नहीं खानी चाहिए. डॉ. कुमार सलाह देते हैं कि घर पर ताजी सब्जियों से ही खाना बनाएं और नमक की जगह हर्ब्स और मसाले इस्तेमाल करें.

ट्रांस फैट

कुछ फैट शरीर के लिए जरूरी होता है, लेकिन तली-भुनी चीजों, पेस्ट्री और मार्जरीन जैसी चीजों में मौजूद फैट खराब कोलेस्ट्रॉल को तेजी से बढ़ा सकती है. इसलिए यही बेहतर है कि आप जैतून का तेल, एवोकाडो जैसी हेल्दी फैट का खाने में ज्यादा इस्तेमाल करें. इसके अलावा आप जितना हो तली-भुनी चीजें खाना बंद कर दें. 

 मीठी ड्रिंक्स

सोड़ा, शुगर वाली चाय, कॉफी और मीठे डेयरी प्रोडक्ट्स पीने से मोटापा और मेटाबोलिक सिंड्रोम का खतरा बढ़ सकता है, यह दोनों ही दिल की बीमारी की संभावना को बढ़ाते हैं. इसके बजाय आप पानी, हर्बल चाय या बिना शुगर वाले नेचुरल जूस पी सकते हैं, क्योंकि यह हार्ट पर कोई बुरा असर नहीं डालते हैं.

सिंपल कार्बोहाइड्रेट

सफेद ब्रेड, पॉलिश चावल और शुगर वाले स्नैक्स खाने से ब्लड शुगर बढ़ता है. लंबे समय तक यह डायबिटीज और दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है. डॉ. कुमार कहते हैं कि साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड या टूटे हुए अनाज को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, यह लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं और शरीर को पोषण भी देते हैं.

रेड मीट और अनियमित खाना 

डॉ. कुमार के अनुसार, अधिक रेड मीट खाना हार्ट के लिए हानिकारक हो सकता है, संतुलित मात्रा में ही रेड मीट खाना ठीक होता है. लेकिन अनियमित समय पर खाना खाने से भी वेट और स्ट्रेस बढ़ता है. इसलिए सही समय पर बैलेंस फूड लेना बीमारियों से दूर रखता है.

 अधिक मीठा और मिठाई

कैंडी, पेस्ट्री और मिठाई खाने पर मजा बहुत आता है, लेकिन यह सभी चीजें तेजी से वजन बढ़ाने का काम करती हैं. इसके अलावा दिल पर भी मीठे का बुरा असर पड़ता है. दिल की सेफ्टी के लिए हमें फल और नेचुरल फूड्स से बनी मिठाई ही खानी चाहिए.

लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव 

धूम्रपान, ज्यादा शराब पीना और एक्सरसाइज नहीं करने से भी दिल पर जोर पड़ता है और बीमारियों का खतरा दोगुना हो जाता है.  इसलिए दिल की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि आप सिर्फ मात्रा पर नहीं, बल्कि खाने की क्वालिटी पर भी ध्यान दें. क्योंकि हेल्दी आदतें अपनाकर दिल की बीमारियों के जोखिम को काफी कम किया जा सकता है. 

