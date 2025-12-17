तीखा-मसालेदार खाना बढ़ा रहा खतरनाक बीमारी का रिस्क, Fortis डॉ. ने दी चेतावनी

भारतीय खाने को बिना मिर्च-मसाले के सोचा भी नहीं जा सकता है और इसलिए दुनियाभर में इस खाने की एक अलग जगह है. इंडियन फूड में टेस्ट के साथ तीखापन भी होता है जो इसे बाकी खाने से अलग खाना है. तीखा-मिर्च वाला खाने के बिना भारतीय लोग नहीं रह सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक उनकी हर मील में इसी तरह का खाना शामिल होता है. मगर इस तरह का खाना हमारे पेट में दिक्कतें हो सकती हैं, इसे लेकर कई तरह के डर और गलतफहमियां फैली हुई हैं. इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि मसालेदार और कुछ खास तरह के खाने का पेट की सेहत पर क्या असर पड़ता है.

पेट के कैंसर का खतरा बढ़ाने वाले 5 खानपान से जुड़े कारण

हमारे खाने में कुछ ऐसे फूडस भी शामिल हैं, जो आपकी जानकारी के बिना ही पेट के कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं,जिन्हें लोग बड़े चाव से चटकारे मारकर खाते हैं. मुंबई में स्थित फोर्टिस अस्पताल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. विपुलराय राठौड़ ने हेल्थ शॉट्स को दिए इंटरव्यू में खानपान की उन चीजों के बारे में बताया है, जो पेट के कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं.

ज्यादा मसालेदार और अचार वाला खाना

मसाले भारतीय रसोई की जान हैं, लेकिन इनको जरूरत से ज्यादा खाना पेट में जलन और सूजन की वजह बन सकता है. लंबे समय तक पेट में जलन रहने से पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं अचार में नमक और तेल बहुत ज्यादा होता है, जो पेट के एसिड का बैलेंस बिगाड़ सकता है और सुरक्षा परत को कमजोर कर देता है. लंबे समय तक ऐसा खाना खाने से जोखिम बढ़ सकता है.

बहुत ज्यादा नमक खाना

नमक स्वाद के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा पेट की परत को कमजोर बना देती है. इससे पेट में एच. पाइलोरी नामक बैक्टीरिया आसानी से जन्म ले पाता है, जो अल्सर और आगे चलकर कैंसर का कारण बन सकता है. ज्यादा नमक पेट को इंफेक्शन के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना देता है.

स्मोक्ड और जली हुई चीजें

तंदूरी, ग्रिल या जली हुई चीजें खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, लेकिन इन्हें तेज आंच पर पकाने से हानिकारक केमिकल बन सकते हैं. ये तत्व डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं. इसलिए भाप में पकाना, उबालना या हल्की आंच पर खाना बनाना बेहतर ऑप्शन है.

तंबाकू और शराब

धूम्रपान और शराब सेहत के लिए खतरनाक माने जाते हैं और यह दोनों ही पेट के लिए भी बहुत नुकसानदायक हैं. ये पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाते हैं और शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को कमजोर करते हैं. नियमित रूप से शराब पीने और धूम्रपान करने वालों में पेट के कैंसर का खतरा ज्यादा देखा गया है.

फल और सब्जियों की कमी

फल और सब्जियां शरीर को जरूरी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट देती हैं, जो सेल्स को नुकसान से बचाते हैं. हरी सब्जियां, खट्टे फल, टमाटर और बेरीज पेट को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. अगर डाइट में इनकी कमी हो और सिर्फ मसालेदार, तला-भुना खाना ज्यादा हो, तो खतरा ज्यादा बढ़ सकता है.

