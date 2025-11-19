Water For Kidney Health: ज्यादा पानी किडनी के लिए 'खतरनाक', पहुंचा सकता है नुकसान! जानें कितनी मात्रा में पीना सही

Water For Kidney Health: हम बचपन से सुनते आए हैं कि खूब पानी पियो, इससे शरीर भी ठीक रहता है और किडनी भी साफ रहती है. घर में बड़े बूढों ने भी हमेशा यही कहा कि ज्यादा पानी पीने से बीमारी नहीं होती. लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? हकीकत ये है कि पानी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितना ज्यादा पानी पिएंगे, किडनी उतनी ही मजबूत हो जाएगी. कई बार लोग सोच-समझकर नहीं, बस मजबूरी में या डर की वजह से बहुत ज्यादा पानी पीने लगते हैं. ऐसा करने से फायदा नहीं बल्कि शरीर पर और दबाव पड़ सकता है. किडनी को पानी की जरूरत तो होती है, लेकिन उतनी ही जितनी शरीर को चाहिए. जरूरत से ज्यादा पानी पीने से किडनी को काम बढ़ जाता है और शरीर का बैलेंस भी बिगड़ सकता है. इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि किडनी को सही में कितने पानी की जरूरत है और कौन-सी बातें सिर्फ दादा-दादी के जमाने की गलतफहमियां हैं.



किडनी के लिए क्यों जरूरी है पानी?

किडनी शरीर का बेहद जरूरी हिस्सा है जो खून को साफ करती है. ये शरीर के एक्स्ट्रा नमक और गंदगी को बाहर निकालती है और पानी व मिनरल्स का बैलेंस बनाए रखती है. जब शरीर में पानी की मात्रा सही होती है, तो किडनी आराम से अपना काम कर पाती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जितना ज्यादा पानी पिएंगे, किडनी उतना अच्छा काम करने लगेगी. किडनी को पानी की जरूरत तो होती है, लेकिन एक सीमा तक ही.



हमेशा फायदेमंद नहीं ज्यादा पानी पीना

कई लोग सोचते हैं कि दिनभर बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो कभी किडनी की बीमारी नहीं होगी. लेकिन डॉक्टर और रिसर्च बताते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज को रोकने में सिर्फ ज्यादा पानी पीना कोई गारंटी नहीं देता. अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पानी पी लेता है, तो किडनी पर अनावश्यक दबाव बढ़ जाता है. कुछ लोगों के लिए यह खतरनाक भी हो सकता है. विशेष रूप से वे लोग जिनकी किडनी पहले से कमजोर है, उन्हें ज्यादा पानी नुकसान पहुंचा सकता है. बहुत ज्यादा पानी शरीर के सोडियम को कम कर देता है, जिससे हाइपोनेट्रेमिया जैसी समस्या हो सकती है, जिसमें चक्कर, थकान या सिर घूमने जैसी तकलीफें होने लगती हैं.



कितनी मात्रा में पिएं पानी?

हर व्यक्ति को कितना पानी चाहिए, यह उसकी उम्र, शरीर, मौसम, और कामकाज पर निर्भर करता है. ये कोई एक जैसा रूल नहीं है कि सबको 4 या 5 लीटर पानी पीना चाहिए. आमतौर पर एक हेल्दी व्यक्ति के लिए रोज लगभग डेढ़ से दो लीटर पानी पर्याप्त माना जाता है. अगर मौसम बहुत गर्म हो या आप ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हों, तो जरूरत थोड़ी बढ़ सकती है. सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने शरीर की संकेतों को समझें और उसी के हिसाब से पानी पिएं.



कैसे पहचानें कि सही मात्रा में पी रहे हैं पानी?

ये समझना मुश्किल नहीं है कि आपका शरीर पर्याप्त पानी पा रहा है या नहीं. अगर आपके पेशाब का रंग हल्का पीला है, तो इसका मतलब है कि आप ठीक से हाइड्रेटेड हैं. अगर रंग गहरा पीला या बहुत डार्क हो जाए, तो ये संकेत है कि शरीर को पानी की कमी है. पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा पानी पीना बेहतर होता है. एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीने से किडनी पर दबाव पड़ता है, इसलिए धीरे-धीरे, बार-बार पानी पीना ही सही तरीका है.



सिर्फ पानी ही नहीं लाइफस्टाइल भी डालती है किडनी पर असर

किडनी को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं है. हमारी खान-पान की आदतें, नमक की मात्रा, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और फिजिकल एक्टिविटीज भी किडनी की सेहत पर सीधा असर डालती हैं. अगर आपका खून का दबाव ज्यादा है या डायबिटीज है, तो किडनी पर असर जल्दी पड़ता है. इसलिए किडनी को बचाने के लिए संतुलित खाना, कम नमक, कम प्रोसेस्ड फूड और नियमित चेकअप बेहद जरूरी हैं.



सीधी बात ये है कि पानी किडनी के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन ये सोचना कि जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना फायदा होगा, पूरी तरह सही नहीं है. बैलेंस्ड मात्रा में, धीरे-धीरे दिनभर पानी पीना किडनी को सबसे ज्यादा राहत देता है. शरीर का बैलेंस बनाए रखना ही हेल्दी रहने का असली तरीका है. किडनी को हेल्दी रखने के लिए सही पानी के साथ-साथ सही आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं.

