खाना बिगाड़ रहा हैं आपकी नींद! सोने से पहले इन फूड्स से बना लें दूरी, बुरे सपने आने हो जाएंगे बंद

Food Affects Sleep: रात को सोते हुए आपको गहरी नींद नहीं आती है और कभी बीच में आंख खुल जाती है तो कभी अजीब और डरावने सपने सताने लगते हैं. सोते हुए ज्यादातर लोग सपने देखते हैं, लेकिन जब भयानक सपने आते है तब हम सोचते हैं कि इसके पीछ स्ट्रेस, थकान या दिनभर की टेंशन जिम्मेदार है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका खाना भी इसका कारण हो सकता है? नई रिसर्च कहती है कि आपके प्लेट का खाना सीधे आपके सपनों को बदल सकता है.

फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में पब्लिश एक कनाडाई रिसर्च में सामने आया है कि कुछ खाद्य पदार्थ खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स, मिठाइयां और मसालेदार खाना नींद खराब करने और डरावने सपनों की संभावना बढ़ा सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, इस बारे में बताएंगे.

रिसर्च में क्या पाया गया?

रिसर्च में 1,082 कॉलेज छात्रों से उनकी डाइट और नींद के बारे में सवाल पूछे गए थे, जिसमे से 40.2% छात्रों ने माना कि कुछ खाने से उनकी नींद खराब होती है और 5.5% का कहना था कि खाना उनके सपनों को बदल देता है. इस दौरान लगभग एक-तिहाई कॉलेज स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें अक्सर बुरे सपने आते हैं.

किन खाने से बढ़े बुरे सपनों का खतरा?

रिसर्च में पाया गया है कि दूध, पनीर, दही, आइसक्रीम जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स और चॉकलेट, केक, पेस्ट्री और मिठाइयों के अलावा तीखी करी, चटनी और स्नैक्स जैसे मसालेदार खाने से भी लोगों ने बुरे सपने आना और नींद खराब होने जैसी दिक्कतों का सामना किया. खासकर ये उन लोगों में ज्यादा देखा गया जिन्हें किसी तरह की फूड एलर्जी थी.

लैक्टोज असहिष्णु (Lactose Intolerant) लोगों में डेयरी प्रोडक्ट्स खाने के बाद पेट में गैस, दर्द और कब्ज जैसी दिक्कतें ज्यादा हुईं, जिससे नींद बार-बार टूटी और सपने भी ज्यादा आएं. जिन लोगों को किसी भी तरह की फूड एलर्जी थी, वो दो गुना ज्यादा मानते थे कि उनका खाना उनके सपनों पर इफेक्ट डालता है.

सोने से पहले डाइट में लें ये फूड्स

इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आप सोने से पहले अपनी डाइट में बदलाव कर सकते हैं, जिससे आपको आराम मिलेगा. सोने से पहले आप शाम या रात के समय मसलेदार खाना और मिठाइयों को खाना छोड़ दें और इनकी जगह आप फल, हरी सब्जियां खा सकते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स की जगह आप कैमोमाइल, पुदीना, तुलसी की बनी हर्बल चाय पी सकते हैं जो सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है. जिन लोगों ने खाने से पहले इनको खाया है, उन्होंने बताया कि उनको गहरी और सुकूनभरी नींद आई है.

खाने का समय भी जरूरी

हेल्दी और फिट रहने के लिए खाने का समय भी बहुत अहम होता है और उसी तरह से अच्छी नींद के लिए भी खाना का समय भी जरूरी है. जब आप देर रात भारी खाना खाते हैं तो नींद में खलल और बुरे सपनों आने की चांस बढ़ जाते हैं. शाम के समय भी बार-बार स्नैक्स खाने से भी डाइजेशन में दिक्कत होती है और दिमाग को आराम नहीं मिलता है, जिसका असर नींद पर ही पड़ता है.

