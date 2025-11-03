scorecardresearch
 

Feedback

Child’s Cough: छोटे बच्चों की खांसी में दिखें ये लक्षण, तुरंत भागें डॉक्टर के पास वरना....

Child’s Cough Symptoms: मौसम जैसे ही थोड़ा ठंडा होता है, बच्चों में खांसी की समस्या होने लगती है. अगर आपके घर में छोटे बच्चा है तो आप यह जान लीजिए कि बच्चों की खांसी में कौन से लक्षण दिखने पर फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

Advertisement
X
खांसी होने सबसे पहले घरेलू इलाज करने चाहिए. (Photo:ITG)
खांसी होने सबसे पहले घरेलू इलाज करने चाहिए. (Photo:ITG)

Child’s Cough Symptoms: मौसम बदलते ही खांसी-जुकाम होना आम बात है और इससे बच्चे और बड़े दोनों परेशान हो सकते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल छोटे बच्चों के साथ होती है. अक्सर पैरेंट्स समझ नहीं पाते कि उनकी बच्ची या बच्चा सामान्य खांसी से परेशान है या समस्या गंभीर है. अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. इस स्टोरी में हम बता रहे हैं कि खांसी के दौरान कौन से लक्षण हर माता-पिता को पहचानने चाहिए, ताकि आप बच्चे की सेहत का सही अंदाजा लगा सकें.

खांसी के लक्षणों को पहचानना क्यों जरूरी है?

जनरल पेडिएट्रिशियन डॉ. नाथन चोमिलो नेे बच्चों की खांसी के लक्षणों के बारे में बताया है, जिन्हें माता-पिता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.  डॉक्टर चोमिलो के अनुसार, सही समय पर खांसी की गंभीरता पहचानना बहुत अहम है. 

आम खांसी-जुकाम: हल्की खांसी और जुकाम अक्सर घर पर ही घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाते हैं.
गंभीर खांसी: अगर लक्षण गंभीर हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

infectious-disease-in-icmr-study
भारत का हर 9वां भारतीय किसी न किसी बीमारी की चपेट में, ICMR की स्टडी ने डराया! 
Delhi Pollution Smog AQI
घुट रही सांस... दिल्ली-NCR के आसमान में क्यों टिक गया जहरीला स्मॉग? 
Drinks to reduce fatty liver
लिवर पर जमी गंदगी और फैट साफ करेंगी ये 3 चीजें, Fatty Liver होगा दूर 
illustration of woman with bone pain and strong bones
हड्डियों से कैल्शियम चूस लेती हैं ये चीजें, जवानी में ही चरमराने लगेंगी Bones 
Damage liver and cup of tea with biscuits
लिवर के लिए ज्यादा चाय खतरनाक, चुपचाप बढ़ा सकती है Fatty Liver का रिस्क 

नॉर्मल और गंभीर खांसी में फर्क

नॉर्मल खांसी:

  •    बच्चे को सांस लेने या मां का दूध पीने में कोई दिक्कत नहीं.
  •    नॉर्मल खांसी सिर्फ दो या तीन दिन तक ही रहती है.

गंभीर खांसी:

  •  बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो.
  •  खांसी के साथ बुखार हो.
  •  लिप्स, उंगलियां या दांत नीले पड़ जाएं. 
  • अगर खांसी तीन दिन से ज्यादा रहती है तो डॉक्टर से संपर्क करें.

खांसी कितने प्रकार की होती है?

डॉ. नाथन चोमिलो ने बताया है कि खांसी तीन प्रकार की होती है.

Advertisement
  • भौंकने वाली खांसी: गले में इंफेक्शन या कफ की वजह से खांसते समय गले से अजीब से आवाज आती है.
  • हार्श खांसी:  तेज और लगातार खांसी, जो बच्चे को परेशान कर सकती है.
  • सांस लेने में तकलीफ वाली खांसी: जब खांसते समय सांस लेने में दिक्कत हो, इसे गंभीर माना जाता है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

 बच्चों में दवा देने की सावधानियां

खांसी की दवा बच्चों के लिए हमेशा सुरक्षित नहीं होती. डॉ. नाथन चोमिलो के अनुसार, चार साल से छोटे बच्चों को खांसी की दवा और कफ सिरप नहीं देना चाहिए. यह उनकी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है. एक साल से बड़े बच्चों को खांसी होने पर शहद दिया जा सकता है, क्योंकि यह गले को आराम देता है और खांसी को कम करने में मदद करता है.

खांसी होने पर करें ये आसान घरेलू उपाय

  • गुनगुना पानी या हल्की भाप दें. एक साल से छोटे बच्चे के लिए रूम ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें.
  • हल्की हर्बल चाय या शहद (1 साल से बड़े बच्चों के लिए)
  • घर में नमी बनाए रखना
     
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement