Child’s Cough: छोटे बच्चों की खांसी में दिखें ये लक्षण, तुरंत भागें डॉक्टर के पास वरना....

Child’s Cough Symptoms: मौसम बदलते ही खांसी-जुकाम होना आम बात है और इससे बच्चे और बड़े दोनों परेशान हो सकते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल छोटे बच्चों के साथ होती है. अक्सर पैरेंट्स समझ नहीं पाते कि उनकी बच्ची या बच्चा सामान्य खांसी से परेशान है या समस्या गंभीर है. अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. इस स्टोरी में हम बता रहे हैं कि खांसी के दौरान कौन से लक्षण हर माता-पिता को पहचानने चाहिए, ताकि आप बच्चे की सेहत का सही अंदाजा लगा सकें.

खांसी के लक्षणों को पहचानना क्यों जरूरी है?

जनरल पेडिएट्रिशियन डॉ. नाथन चोमिलो नेे बच्चों की खांसी के लक्षणों के बारे में बताया है, जिन्हें माता-पिता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. डॉक्टर चोमिलो के अनुसार, सही समय पर खांसी की गंभीरता पहचानना बहुत अहम है.

आम खांसी-जुकाम: हल्की खांसी और जुकाम अक्सर घर पर ही घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाते हैं.

गंभीर खांसी: अगर लक्षण गंभीर हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए.

नॉर्मल और गंभीर खांसी में फर्क

नॉर्मल खांसी:

बच्चे को सांस लेने या मां का दूध पीने में कोई दिक्कत नहीं.

नॉर्मल खांसी सिर्फ दो या तीन दिन तक ही रहती है.

गंभीर खांसी:

बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो.

खांसी के साथ बुखार हो.

लिप्स, उंगलियां या दांत नीले पड़ जाएं.

अगर खांसी तीन दिन से ज्यादा रहती है तो डॉक्टर से संपर्क करें.

खांसी कितने प्रकार की होती है?

डॉ. नाथन चोमिलो ने बताया है कि खांसी तीन प्रकार की होती है.

Advertisement

भौंकने वाली खांसी: गले में इंफेक्शन या कफ की वजह से खांसते समय गले से अजीब से आवाज आती है.

हार्श खांसी: तेज और लगातार खांसी, जो बच्चे को परेशान कर सकती है.

सांस लेने में तकलीफ वाली खांसी: जब खांसते समय सांस लेने में दिक्कत हो, इसे गंभीर माना जाता है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

बच्चों में दवा देने की सावधानियां

खांसी की दवा बच्चों के लिए हमेशा सुरक्षित नहीं होती. डॉ. नाथन चोमिलो के अनुसार, चार साल से छोटे बच्चों को खांसी की दवा और कफ सिरप नहीं देना चाहिए. यह उनकी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है. एक साल से बड़े बच्चों को खांसी होने पर शहद दिया जा सकता है, क्योंकि यह गले को आराम देता है और खांसी को कम करने में मदद करता है.

खांसी होने पर करें ये आसान घरेलू उपाय

गुनगुना पानी या हल्की भाप दें. एक साल से छोटे बच्चे के लिए रूम ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें.

हल्की हर्बल चाय या शहद (1 साल से बड़े बच्चों के लिए)

घर में नमी बनाए रखना



---- समाप्त ----