scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली में रहने वाले पुरुषों में तेजी से बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

दिल्ली में पुरुषों में कैंसर के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें फेफड़े, मुंह और प्रोस्टेट कैंसर सबसे आम हैं. इसके पीछे वायु प्रदूषण, खराब लाइफस्टाइल और तंबाकू का सेवन प्रमुख कारण हैं

Advertisement
X
दिल्ली में रहने वाले पुरुषों में तेजी से बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
दिल्ली में रहने वाले पुरुषों में तेजी से बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

हाल ही में पब्लिश हुई एक नेशनल कैंसर रिपोर्ट में पता चला है कि दिल्ली में  पुरुषों में कैंसर के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं. यह रिपोर्ट JAMA नेटवर्क में पब्लिश हुई है, जिसमें 2015-2019 के बीच भारत के 43 कैंसर रजिस्ट्री सेंटर्स से मिले आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है. ये रजिस्ट्री सेंटर्स राष्ट्रीय सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च (NCDIR), टाटा मेमोरियल सेंटर (TMC) और तमिलनाडु कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं और भारत की लगभग 18% आबादी को कवर करते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल 708,223 नए कैंसर के मामले और 206,457 कैंसर संबंधित मौतें दर्ज हुईं. देश में कैंसर का लाइफटाइम खतरा लगभग 11% बताया गया है. पुरुषों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कैंसर में फेफड़े, मुंह तथा प्रोस्टेट कैंसर शामिल हैं, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट, गर्भाशय ग्रीवा (uterine cervix) और अंडाशय के कैंसर सबसे आम हैं.

दिल्ली में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 146 मामले दर्ज हुए, जो अन्य मेट्रो शहरों की तुलना में सबसे ज्यादा है. एक्सपर्ट्स के अनुसार दिल्ली में कैंसर रेट बढ़ने के पीछे कई कारण हैं:

1. वायु प्रदूषण: दिल्ली का खराब एयर क्वॉलिटी इंडेक्स  कैंसर के बढ़ते मामलों का एक बड़ा कारण माना जाता है.

2. खराब लाइफस्टाइल: फिजिकल एक्टिविटी की कमी प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ाती है.

3. तंबाकू का सेवन: दिल्ली में तंबाकू का ज्यादा उपयोग ओरल कैंसर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी का कारण है.

देश के अन्य भागों में भी ओरल कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, खासकर अहमदाबाद, असम और केरल के तिरुवनंतपुरम ताल्लुक में.

समाधान के लिए जरूरी कदम

  •  तंबाकू और शराब के उपयोग के खिलाफ कड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान
  • लाइफस्टाइल सुधार के लिए पोषण, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जागरूकता
  • ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किफायती उपचार की उपलब्धता
  • हाई रिस्क वाले कैंसर के लिए जल्दी जांच और स्क्रीनिंग प्रोग्राम


यह रिपोर्ट केवल बढ़ते कैंसर रेट की सूचना देने के लिए साझा नहीं की गई है इसे एक चेतावनी के रूप में भी लिया जाना जरूरी है, ताकि कैंसर को फैलने और इससे होने वाली मौतों को रोका जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement