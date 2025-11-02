Health and Fitness: क्या खाली पेट केला खाना चाहिए? किस समय खाने से मिलेगा ज्यादा फायदा

केला काफी स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर फल होता है. यह हर मौसम में उपलब्ध होता है और इसे खाना भी काफी आसान होता है जिसकी वजह से कई लोग इसे नाश्ते में खाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या केले को खाली पेट केला खाना चाहिए या नहीं.

खाली पेट केला खाने को लेकर हर किसी का अलग-अलग मत होता है. कुछ लोगों के लिए यह फायदेमंद हो सकता है जबकि कुछ लोगों के लिए खाली पेट केला खाना दिक्कत पैदा कर सकता है. इस खबर में हम आपको यही बता रहे हैं ताकि दोबारा केला खाते हुए आप उसके ज्यादा से ज्यादा फायदे उठा सकें.

केला खाते वक्त बरतें सावधानी

केला पोषण देता है, एनर्जी देता है, पाचन सुधारता है और दिल के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है लेकिन कुछ लोगों को खाली पेट केला खाने से एसिडिटी, गैस या ब्लड शुगर में वृद्धि जैसी समस्याएं हो सकती हैं. जिन लोगों को एसिडिटी, माइग्रेन या पेट की समस्याएं हैं, उन्हें इसे सुबह खाली पेट खाने से बचना चाहिए, खासकर जब तक डॉक्टर से सलाह न लें.

एसिडिटी और गैस वाले रहें सावधान

Advertisement

केला मैग्नीशियम और प्राकृतिक शुगर से भरपूर होता है जिससे कुछ लोगों में एसिडिटी, गैस या पेट फूलने की समस्या हो सकती है. इसलिए ऐसे लोगों से इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए.

ब्लड शुगर में आ सकती है गड़बड़ी

खाली पेट केला खाने से शरीर में ब्लड शुगर का स्तर अचानक बढ़ सकता है जो शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है. केले में नेचुरल शुगर भी काफी मात्रा में होती है इसलिए डॉक्टर की सलाह पर ही डायबिटीज रोगियों को इसका सेवन करना चाहिए.

पाचन की दिक्कत में रहें सावधान

जिन लोगों को पहले से ही गैस्ट्रिक या पाचन संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें खाली पेट केला खाने से परेशानी हो सकती है. खासतौर पर कब्ज और अपच की दिक्कत में बिना डॉक्टर की सलाह के केले का सेवन नहीं करना चाहिए.

कब खाएं केला

केला खाने से आपको काफी ऊर्जा मिलती है इसलिए आपको अगर नाश्ते में ही इसे खाना है तो आप दलिया ओट्स, दही, योगर्ट और ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजों के साथ इसे मिलाकर खा सकते हैं. अगर आप वर्कआउट करते हैं तो केले को वर्कआउट करने से आधे घंटे और तुरंत बाद अच्छा रहता है. आप लंच के बाद या ईवनिंग स्नैक में भी इसे खा सकते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, केले की तासीर ठंडी होती है इसलिए रात को इसे खाने से बचना चाहिए.

---- समाप्त ----