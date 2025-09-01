क्या बिना सर्जरी के निकल सकता है किडनी का स्टोन? यहां जानें

क्या किडनी में होने वाली पथरी को बिना सर्जरी के निकाल पाना संभव है? कई बार लोगों को लगता है कि किडनी में होने वाली पथरी को पानी पीकर आसानी से निकाला जा सकता है. तो आइए जानते हैं ये कितना सच है और कितना मिथक.



किडनी स्टोन क्या है, इसके लक्षण और कारण

किडनी स्टोन, जिसे रीनल कैल्कुली भी कहा जाता है, कठोर क्रिस्टल्स से बनी मोटी गांठे होती हैं जो मूत्र मार्ग के किसी भी हिस्से में बन सकती हैं, जैसे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा में. ये स्टोन खासकर तब बहुत दर्द देते हैं जब वे यूरेटर (मूत्रवाहिनी) के अंदर से गुजरते हैं. इस कारण तेज और बार-बार होने वाला दर्द रीनल कोलिक कहलाता है, जो पीठ या पेट में होता है और पुरुषों में ग्रोइन (पेट और जांध के बीच का भाग) तक फैल सकता है.

किडनी स्टोन के अन्य लक्षणों में पेशाब में खून आना, मतली, उल्टी, पेशाब का रंग बदला होना या बदबूदार होना, ठंड लगना, बुखार, बार-बार पेशाब आना, या कम मात्रा में पेशाब आना शामिल हैं. कभी-कभी छोटे स्टोन बिना किसी लक्षण के भी पेशाब के साथ निकल सकते हैं.

किडनी स्टोन के रिस्क फैक्टर्स

रिवार में किडनी स्टोन की हिस्ट्री होना, डिहाईड्रेशन, मोटापा, और प्रोटीन, नमक या ग्लूकोज से भरपूर चीजों का जरूरत से ज्यादा सेवन. हाइपरपैराथायरायडिज्म, इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज और गैस्ट्रिक बायपास सर्जरी की हिस्ट्री भी किडनी में स्टोन का खतरा बढ़ाती है. कुछ दवाइयां जैसे ट्रायएमटेरीन, एंटीसेजर दवाइयां और कैल्शियम बेस्ड एंटासिड्स भी स्टोन बनने का खतरा बढ़ा सकती हैं.

क्या बिना सर्जरी किडनी स्टोन निकाले जा सकते हैं?

मुंबई के ज़ायनोवा शालबी अस्पताल के यूरोलॉजिस्ट डॉ. रवींद्र होदर्कर का कहना है कि छोटे किडनी स्टोन अक्सर बिना सर्जरी के ही नेचुरली शरीर से निकल सकते हैं. आमतौर पर 5 मिलीमीटर से छोटे स्टोन एक-दो हफ्तों में खुद-ब-खुद निकल जाते हैं, जबकि 5 से 10 मिलीमीटर के लगभग आधे स्टोन भी बिना ऑपरेशन के निकल सकते हैं. इस स्थिति में डॉक्टर मरीज को खूब पानी पीने की सलाह देते हैं, ताकि स्टोन मूत्र में बहकर बाहर आ जाए. साथ ही दर्द से राहत पाने के लिए इबुप्रोफेन, डाईक्लोफेनाक या एसिटामिनोफेन दवाइयां दी जा सकती हैं.

अगर स्टोन बड़े होते हैं तो उन्हें तोड़कर छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए लिथोट्रिप्सी या लेजर सर्जरी का सहारा लिया जाता है. बड़े स्टोन के लिए सर्जिकल इलाज की जरूरत पड़ सकती है, जो डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है.

कुछ दवाइयां, जैसे टैमसुलोसिन (फ्लोमैक्स), यूरेटर की मांसपेशियों को आराम देती हैं जिससे स्टोन आसानी से निकल जाता है. कुछ यूरिक एसिड वाले स्टोन को अलोप्यूरिनोल या सोडियम बाइकार्बोनेट जैसी दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है.

डॉ. होदर्कर ने कहा कि पेट पर बाहरी दबाव डालकर किडनी स्टोन को हटाना “बिल्कुल असंभव” है और ऐसी गलत सलाह से दर्द बढ़ सकता है. उन्होंने बताया कि इलाज का तरीका पूरी तरह से स्टोन के आकार और स्थिति पर निर्भर करता है.

