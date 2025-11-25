scorecardresearch
 

Heart Health: दिल के लिए किसी वरदान से कम नहीं ये 4 देसी ड्रिंक्स, रोज पीने से मिलेंगे जबरदस्त फायदे!

दिल की सेहत और ब्लड फ्लो को सुधारने के लिए हमें सिर्फ खाने का ही नहीं बल्कि पीने का भी ध्यान रखना चाहिए. आज हम आपको कुछ ऐसी ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इन दोनों के लिए ही बेहतरीन हैं.

धमनियों में प्लाक का जमना सही नहीं होता है. (Photo: freepik)
Heart Health Best Drinks: खाने के साथ पीने की चीजें भी हमारे शरीर के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन अक्सर हम अपने खाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन पीने वाली चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं. क्या आप जानते हैं कि हमारी डेली पीने वाले कुछ ड्रिंक्स हमारे दिल और धमनियों के लिए किसी जादू की तरह काम कर सकती है.

टाइम के साथ हमारी धमनियों में ब्लॉकेज (कोलेस्ट्रॉल, फैट और कैल्शियम का जमाव) बन सकता है, जिससे ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है. लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे नेचुरल ड्रिंक्स हैं, जिन्हें पीने से दिल की सेहत और ब्लड फ्लो को सुधारने में मदद कर सकते हैं.

 ग्रीन टी 

ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन्स एंटीऑक्सिडेंट्स के रूप में काम करते हैं और LDL को कम करने में मदद करते हैं. यह धमनियों का लचीलापन बनाए रखता है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है. रोज़ाना 2-3 कप ताजा ग्रीन टी पीने से कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा कम हो सकता है, लेकिन पैकेज्ड या शुगर वाली ग्रीन टी से पीने से बचें.

 अनार का जूस 

अनार का जूस भी हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर होता है, अनार में प्यूनीकैलिज और एंथोसायनिन्स धमनियों की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं. रोजाना अनार का जूस पीने से प्लाक की जमना स्लो और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. बिना शुगर का जूस या स्मूदी में अनार के बीज मिलाकर पिएं.

चुकंदर का जूस

चुकंदर में नाइट्रेट्स होते हैं जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं. यह रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाता है. रोजाना इसका जूस पीने से धमनियों की कठोरता कम होती है और ब्लड फ्लो भी सुधरता है.

हल्दी वाला दूध 

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन और फैट को कम करता है, रोजाना हल्दी और काली मिर्च वाला दूध पीने से धमनियों में ब्लड फ्लो बढ़ता है और प्लाक बनने का खतरा कम हो सकता है. इसमें आप चाहे तो काली मिर्च डाल सकते हैं, क्योंकि वो करक्यूमिन के अवशोषण को बढ़ाती है, जिससे ड्रिंक और भी असरदार बनती है.

