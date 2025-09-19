scorecardresearch
 

नए साल से पहले बेली फैट कम करना चाहते हैं? एक्सपर्ट ने बताए 10 आसान तरीके

Belly fat tips: हर साल नया साल आते ही लोग सबसे पहले फिटनेस रिजॉल्यूशन बनाते हैं. लेकिन क्यों न इस बार रिजॉल्यूशन का इंतजार किए बिना ही शुरुआत की जाए? अगर आप भी चाहते हैं कि नया साल 2026 तक आपका बेली कम हो जाए तो यह खबर आपके लिए है.

बेली फैट कम करने के 10 आसान तरीके (Photo-AI generated)
अगर आप चाहे हैं कि साल 2026 आते-आते आपका बेली फैट कम हो जाए और आप एकदम फिट दिखें, तो फिटनेस कोच डैन गो (Dan Go) के बताए कुछ टिप्स आपके काम आ सकते हैं. उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बेली फैट कम करने के 10 आसान तरीके बताएं हैं जिन्हें आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं.

शराब पीना छोड़ दें

शराब आपके हॉर्मोन को बिगाड़ती है, जिससे भूख ज्यादा लगती है और स्ट्रेस भी ज्यादा होता है. इसमें सिर्फ कैलोरी होती है जो बेली फैट तेजी से बढ़ाती है. इसलिए अगर आप जल्दी कमर पतली करना चाहते हैं तो शराब से दूरी बना लें.

कार्ब्स को एक्टिविटी के हिसाब से खाएं

कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में एनर्जी का सोर्स हैं. अगर आप ज्यादातर समय बैठे रहते हैं और एक्टिव नहीं रहते तो कम कार्ब खाएं. लेकिन अगर आप ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं या ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तो कार्ब ज्यादा लें. कार्ब्स को हमेशा अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से इस्तेमाल करें.

सही तरीके से पानी पिएं 

सुबह उठते ही पानी पिएं. खाने से पहले और बाद में पानी लें लेकिन खाते समय नहीं. स्नैक्स की जगह भी पानी पिएं. हाइड्रेटेड रहने से पेट भरा-भरा लगता है और ओवरईटिंग से बचते हैं.

 डाइट में प्रोटीन और न्यूट्रिशन बढ़ाएं

अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन लें और कोशिश करें कि 90% कैलोरीज नेचुरल और हेल्दी फूड से आएं. प्रोटीन और फाइबर से भरपूर खाना खाने से भूख कंट्रोल रहती है और लंबे समय तक पेट भरा रहता है.

कार्डियो के साथ-साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें

सिर्फ कार्डियो से ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं होती. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (वेट उठाना) से मसल्स बनते हैं, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और आराम के समय भी फैट बर्न होता है.

 स्ट्रेस से दूर रहें

ज्यादा स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हॉर्मोन बढ़ता है, जिससे बेली फैट बढ़ता है. स्ट्रेस कम करने के लिए वॉक करें, मेडिटेशन करें या नेचर में समय बिताएं.

अच्छी नींद लें

कम नींद से भूख बढ़ती है, एनर्जी घटती है और ज्यादा खाना खाने का मन करता है. रिसर्च के अनुसार 5.5 घंटे से कम नींद लेने पर रोज 385+ कैलोरी ज्यादा खा सकते हैं. वजन घटाना है तो नींद पूरी करें.

 हफ्ते में एक बार HIIT या स्प्रिंट करें

स्प्रिंट और हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और फैट जल्दी बर्न होता है. यह खासकर बेली फैट कम करने में असरदार है.

ट्रांस फैट से बचें

ट्रांस फैट्स शरीर में सूजन और बेली फैट बढ़ाते हैं. ये अक्सर मार्जरीन, चिप्स और तले हुए खाने में छिपे होते हैं. ऐसे में इस तरह के खाने से दूर ही रहें.

ज्यादा से ज्यादा वॉक करें

तेज कदमों से चलना कैलोरी बर्न करता है, स्ट्रेस कम करता है और धीरे-धीरे फैट कम करता है. इसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप आराम से रोजाना का काम करते हुए अपना वजन कम कर लेंगे.

