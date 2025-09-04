scorecardresearch
 

क्या एवोकाडो का बीज जोड़ों के दर्द से दे सकता है राहत? जानिए क्या कहती है रिसर्च

एवोकाडो को हम हेल्दी फल मानते हैं लेकिन इसके बीज को बेकार समझकर फेंक देते हैं. हाल ही में हुई एक नई रिसर्च में पाया गया है कि एवोकाडो के बीज सूजन और पुराने दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं.

अवोकाडो के बीज के फायदे (Photo- AI generated)
अवोकाडो के बीज के फायदे (Photo- AI generated)

एवोकाडो को हम हेल्दी फल के तौर पर जानते हैं, लेकिन इसके बीच में मौजूद सख्त बीज को अक्सर बेकार मानकर फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं एवोकाडो का बीज जिसे आप बेकार समझकर अक्सर डस्टबिन में डाल देते हैं आपके लिए बड़े काम की चीज है. इसमें ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं.

हाल ही में, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी ने लैब में एवोकाडो के बीज पर रिसर्च किया था जिसमें पाया गया कि एवोकाडो के बीज से बने एक्सट्रैक्ट इम्यून सेल्स द्वारा बनने वाले इंफ्लेमेटरी प्रोटीन को रोक सकते हैं. हालांकि, यह बहुत कम मात्रा में पाया गया लेकिन ये आगे के इस्तेमाल के लिए काफी उम्मीद जगाता है.

एवोकाडो के बीज क्या सच में फायदेमंद है?

एवोकाडो के बीज में मौजूद कंपाउंड सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं. सूजन आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी कई समस्याओं की जड़ होती है. अगर शरीर में सूजन कम हो जाए तो लंबे समय से दर्द झेल रहे लोगों को भी आराम मिल सकता है. पुराने जमाने में भी लोग एवोकाडो के बीज को अल्कोहल में भिगोकर मसल्स और जोड़ों पर लगाते थे. इससे दर्द से राहत मिलती थी.

सोशल मीडिया पर भी लोग एवोकाडो के बीज से चाय, पाउडर और टिंचर तक बना रहे हैं. लेकिन ध्यान रखें, इस पर अभी डिपली रिसर्च नहीं हुई है. ऐसे में फिलहाल एवोकाडो के बीज को अपनी डाइट का हिस्सा न बनाएं.

अभी तक एवोकाडो के बीज पर ज्यादातर स्टडी लैब या जानवरों पर हुई है. इंसानों पर रिसर्च बहुत कम हुई है. यानी यह बीज कितना असरदार है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता. वैज्ञानिक का कहना है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण हैं जो भविष्य में क्रॉनिक इंफ्लेमेशन और दर्द को मैनेज करने के लिए नए नेचुरल तरीकों का रास्ता खोल सकते हैं. लेकिन इसे अभी हल्दी या CBD जैसा सुपरफूड मान लेना जल्दबाजी होगी.

