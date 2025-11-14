scorecardresearch
 

Feedback

Amla vs Avocado: महंगा एवोकाडो या देसी आंवला, आपकी सेहत के लिए क्या है ज्यादा बेहतर ? डॉक्टर से जानें

Amla vs Avocado: आज हम आपको दो सुपरफूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं. एक तरफ है एवोकाडो जो सोशल मीडिया पर कॉफी पॉपुलर है वहीं, दूसरी तरफ है आंवला, जो बरसों से भारतीय डाइट का अहम हिस्सा रहा है. ऐसे में आज हम डॉक्टरों से जानेंगे कि हेल्दी और फिट रहने के लिए किसे खाना ज्यादा बेहतर है.

Advertisement
X
आंवला या एवोकाडो हेल्दी और फिट रहने के लिए क्या खाएं (Photo- AI generated)
आंवला या एवोकाडो हेल्दी और फिट रहने के लिए क्या खाएं (Photo- AI generated)

आजकल सोशल मीडिया पर अगर किसी हेल्दी फूड की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वह एवोकाडो है. कभी टोस्ट पर सजा हुआ तो कभी सलाद के रूप में, यह विदेशी फल आज के हेल्थ ट्रेंड्स का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने देश का आंवला भी किसी सुपरफूड से कम नहीं है? हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आंवले को उतनी ही अहमियत दी जाए जितनी एवोकाडो को मिलता है तो भारत न सिर्फ हेल्दी बल्कि सुपर हेल्दी देश बन सकता है.

आंवले के फायदे
दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वात्स्य के अनुसार, आंवला डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है. रोज आंवला खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. इसमें मौजूद पॉलीफिनॉल्स कैंसर के खतरे को कम करते हैं और एजिंग को स्लो करते हैं. इसके अलावा, आंवला स्किन और बालों के लिए भी नेचुरल ब्यूटी टॉनिक की तरह काम करता है. यह झुर्रियों को कम करता है और बालों को चमकदार बनाता है.

डॉ. वात्स्य का कहना है कि आंवले में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं जिससे धमनियां साफ रहती हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. सिर्फ एक छोटा आंवला पूरे दिन की विटामिन सी की जरूरत पूरी कर सकता है. इसके अलावा यह शरीर को इंफेक्शन से बचाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है.

सम्बंधित ख़बरें

signs of kidney damage
लगातार थकान किडनी की बीमारी का हो सकती है संकेत, ना करें अनदेखी  
ginger benefits for weight loss
पेट की जिद्दी चर्बी पिघलाएगा किचन का ये मसाला, हेल्दी डाइट संग करें सेवन 
किस ड्राई फ्रूट को कितनी मात्रा में खाना चाहिए (Photo- AI generated)
बादाम से लेकर पिस्ता तक, जानें कौन सा ड्राई फ्रूट कितनी मात्रा में खाएं 
green chilli benefits
अब नहीं कहेंगे 'ना'... हरी मिर्च घटाएगी पेट की चर्बी, मिलेंगे और भी फायदे 
These three foods reduce risk of fatty liver
लिवर को हेल्दी रखने के लिए खाएं ये फूड्स, Fatty Liver का खतरा रहेगा दूर 
Advertisement

एवोकाडो के फायदे
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल के डायबिटोलॉजिस्ट डॉ. सॉमनाथ गुप्ता के अनुसार, एवोकाडो में हेल्दी फैट यानी मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं जो दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं. यह बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है. एवोकाडो में भरपूर फाइबर होता है, जो डाइजेशन को बेहतर करता है और कब्ज से राहत देता है. साथ ही, यह पेट भरा महसूस कराता है जिससे ओवरईटिंग से बचा जा सकता है. इसमें पोटैशियम, विटामिन K, विटामिन E और फोलेट जैसे जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं जो मसल्स, हड्डियों और नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी हैं.

आंवला या एवोकाडो में क्या बेहतर है?
दोनों के अपने-अपने फायदे हैं. एवोकाडो दिल और पाचन के लिए अच्छा है, वहीं आंवला एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर है जो स्किन और इम्यूनिटी को मजबूत करता है.

डॉ. सॉमनाथ गुप्ता का कहना है, 'अगर आपको हार्ट हेल्थ बेहतर करना है तो एवोकाडो लें लेकिन सीमित मात्रा में, क्योंकि इसमें फैट ज्यादा होता है. वहीं, अगर आप इम्यूनिटी और ब्यूटी दोनों चाहते हैं तो आंवला को अपनी डाइट में शामिल करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement