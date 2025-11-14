Amla vs Avocado: महंगा एवोकाडो या देसी आंवला, आपकी सेहत के लिए क्या है ज्यादा बेहतर ? डॉक्टर से जानें

आजकल सोशल मीडिया पर अगर किसी हेल्दी फूड की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वह एवोकाडो है. कभी टोस्ट पर सजा हुआ तो कभी सलाद के रूप में, यह विदेशी फल आज के हेल्थ ट्रेंड्स का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने देश का आंवला भी किसी सुपरफूड से कम नहीं है? हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आंवले को उतनी ही अहमियत दी जाए जितनी एवोकाडो को मिलता है तो भारत न सिर्फ हेल्दी बल्कि सुपर हेल्दी देश बन सकता है.

आंवले के फायदे

दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वात्स्य के अनुसार, आंवला डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है. रोज आंवला खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. इसमें मौजूद पॉलीफिनॉल्स कैंसर के खतरे को कम करते हैं और एजिंग को स्लो करते हैं. इसके अलावा, आंवला स्किन और बालों के लिए भी नेचुरल ब्यूटी टॉनिक की तरह काम करता है. यह झुर्रियों को कम करता है और बालों को चमकदार बनाता है.

डॉ. वात्स्य का कहना है कि आंवले में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं जिससे धमनियां साफ रहती हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. सिर्फ एक छोटा आंवला पूरे दिन की विटामिन सी की जरूरत पूरी कर सकता है. इसके अलावा यह शरीर को इंफेक्शन से बचाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है.

एवोकाडो के फायदे

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल के डायबिटोलॉजिस्ट डॉ. सॉमनाथ गुप्ता के अनुसार, एवोकाडो में हेल्दी फैट यानी मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं जो दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं. यह बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है. एवोकाडो में भरपूर फाइबर होता है, जो डाइजेशन को बेहतर करता है और कब्ज से राहत देता है. साथ ही, यह पेट भरा महसूस कराता है जिससे ओवरईटिंग से बचा जा सकता है. इसमें पोटैशियम, विटामिन K, विटामिन E और फोलेट जैसे जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं जो मसल्स, हड्डियों और नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी हैं.

आंवला या एवोकाडो में क्या बेहतर है?

दोनों के अपने-अपने फायदे हैं. एवोकाडो दिल और पाचन के लिए अच्छा है, वहीं आंवला एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर है जो स्किन और इम्यूनिटी को मजबूत करता है.

डॉ. सॉमनाथ गुप्ता का कहना है, 'अगर आपको हार्ट हेल्थ बेहतर करना है तो एवोकाडो लें लेकिन सीमित मात्रा में, क्योंकि इसमें फैट ज्यादा होता है. वहीं, अगर आप इम्यूनिटी और ब्यूटी दोनों चाहते हैं तो आंवला को अपनी डाइट में शामिल करें.

